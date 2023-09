Astronomer bruger Einsteins princip til at kortlægge distributionen af ​​mørkt stof

Astronomer har brugt et princip foreslået af Albert Einstein for over et århundrede siden til at skabe et detaljeret kort over fordelingen af ​​mørkt stof. Holdets metode giver mulighed for påvisning af "klumper" af mørkt stof fundet mellem galakser, hvilket giver indsigt i fordelingen af ​​dette mystiske stof på mindre skalaer.

Mørkt stof udgør en udfordring for videnskabsmænd, fordi det, på trods af at det udgør omkring 85 % af universet, er usynligt. Det interagerer ikke med elektromagnetisk stråling, inklusive synligt lys, og er utroligt svag til at gøre det. Mørkt stof består af partikler, der ikke består af elektroner, protoner og neutroner som normalt stof.

Tilstedeværelsen af ​​mørkt stof kan kun udledes gennem dets gravitationsvirkninger på normalt stof. Uden mørkt stof ville galakser rotere for hurtigt og ville ikke blive holdt sammen af ​​tyngdekraften af ​​synligt stof alene. Det menes, at galakser er omgivet af glorier af mørkt stof, og nogle modeller tyder på tilstedeværelsen af ​​mørkt stofklumper i galakser og i mellemrummene mellem dem.

Et forskerhold fra Japan brugte Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) til at studere fordelingen af ​​mørkt stof omkring en fjern galakse. De brugte gravitationslinser, et koncept afledt af Einsteins generelle relativitetsteori, til at observere lys fra en kvasar, der var 11 milliarder lysår væk.

Gravitationslinser opstår, når et massivt objekt bøjer lysets bane, der passerer forbi det, hvilket skaber flere billeder eller forstærker lysstyrken af ​​et enkelt objekt. Ved at bruge ALMA var forskerne i stand til at kortlægge fordelingen af ​​mørkt stofklumper mellem galakser og langs sigtelinjen til kvasaren. Resultaterne understøttede modellen "koldt mørkt stof", som antyder, at mørkt stof består af langsomt bevægende partikler.

Denne forskning bidrager til en bedre forståelse af mørkt stof og dets fordeling i universet.

kilder:

1. The Astrophysical Journal (Research Paper)