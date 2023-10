Binære sorte huller kan være mere stabile end tidligere antaget

Forskere har opdaget, at binære sorte huller kan være mere stabile end først antaget. Disse sorte huller dannes, når massive stjerner kollapser til en uendelig tæt "singularitet". Med masser, der er meget større end solen, har de en stærk tyngdekraft, som ikke engang lys kan undslippe. Ofte dannes binære sorte huller, når to massive stjerner kredser om hinanden.

Når disse sorte huller bevæger sig, skaber de gravitationsbølger, som fører vinkelmomentum væk fra systemet. Dette får de sorte huller til at spiralere sammen og til sidst kollidere og danne et enkelt, mere massivt sort hul. Tidligere troede man, at denne proces var uundgåelig, og binære sorte huller ville altid blive til solitære objekter.

Forskere forstår dog nu, at universet udvider sig, og denne udvidelse accelererer på grund af det, der er kendt som mørk energi. Denne mørke energi får sorte huller til at sidde i et stadigt voksende stof af rum-tid, hvilket øger muligheden for, at det kan hjælpe med at holde binære sorte huller adskilt.

Forskere fra University of Southampton og University of Cambridge udforskede denne idé gennem komplekse matematiske modeller. De fandt ud af, at to ikke-roterende sorte huller kunne eksistere i ligevægt, hvor universets udvidelse modvirkede deres gravitationstiltrækning. Det betyder, at på afstand ville et par sorte huller i ligevægt ligne et enkelt sort hul, hvilket gør det svært at opdage, om det er et enkelt objekt eller et binært system.

Ydermere ville tyngdekraftens tiltrækning mellem de binære sorte huller forhindre udvidelsen af ​​universet i at skubbe dem for langt fra hinanden. Forskerne mener, at deres resultater kan gælde roterende sorte huller og endnu mere komplekse sorte hul-systemer med flere objekter.

Undersøgelsen blev offentliggjort i tidsskriftet Physical Review Letters.

kilder:

- University of Southampton

- University of Cambridge