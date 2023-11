Vi introducerer Sniffles: En revolutionær løsning til øvre luftvejslidelser

Ifølge forskning udført af Intrivo™, et digitalt sundhedsfirma og moderselskab for On/Go, er der over en milliard rapporterede tilfælde af forkølelse hvert år i USA Chokerende nok søger kun 10 % af patienterne behandling, hvilket fører til en endeløs cyklus af forkølelse og influenza, der lægger en stor byrde på familier, læger, arbejdsgivere og regeringen. For at imødegå denne bekymring har On/Go™, en førende sundhedsteknologiplatform, lanceret Sniffles™, et innovativt medicinsæt til hjemmepleje (D2C) designet til at lindre symptomer forbundet med forkølelse, influenza og andre øvre luftvejssygdomme . Ikke kun tilbyder Sniffles overkommelig lindring, men det har også til formål at minimere spredningen af ​​sygdom og vira.

Sniffles er en mulighed for e-handel og telehealth, der giver brugerne en omfattende løsning til at sove bedre, reducere feber, lindre overbelastning, lindre en kløende hals, helbrede tørre og sprukne læber, slappe af og booste immunsystemet. Med dette banebrydende medicinsæt til hjemmepleje udvider On/Go sit engagement i at afbøde sygdomme i de øvre luftveje, hvilket giver et tilgængeligt middel mod de mere end en milliard forkølelser, der rapporteres i USA hvert år.

Sniffles-sættet består af omhyggeligt udvalgt emballage og materialer, der er anbragt i et praktisk etui med lynlås. Disse omfatter papkartoner til COVID-testen, multisymptom-boks og sugetabletter, en foliepose til teposer, et HDPE-rør til immunitetstapper, en LDPE-vævspose og polypropylenbeholdere til næseinhalatoren og læbepomade. For at sikre de højeste kvalitetsstandarder samarbejder On/Go med betroede partnere i produktionen af ​​disse komponenter.

For at forbedre brugeroplevelsen gennemførte On/Go omfattende forskning og test for at designe emballage, der kombinerer inspiration fra førstehjælpskasser med branding af Intrivos COVID-19-testemballage. Resultatet er en visuelt tiltalende og genbrugelig pakke, der afspejler mærkets optimisme, håb og munterhed. Derudover specialdesignede On/Go en skrifttype, der inkorporerer et unikt næseformet "L" i mærkenavnet, hvilket forstærker sættets formål med at give lindring for sygdomme i de øvre luftveje.

Sniffles er designet med patientens overholdelse og brugervenlighed i tankerne. Sættet indeholder en smart deep-link QR-kode, der leder brugerne til en dedikeret app, der tilbyder en nedsat telesundhedsoplevelse for at tilskynde til fortsat engagement. Med Sniffles får patienterne adgang til 24/7 ekspertmedicinsk behandling gennem integrerede telehealth-tjenester, som er bekvemt forbundet med CVS MinuteClinic for personlig support. Ved at forenkle test- og medicinprocessen og give nem adgang til professionel vejledning, giver Sniffles enkeltpersoner mulighed for at tage kontrol over deres helbred fra komforten af ​​deres eget hjem.

For at sikre udbredt tilgængelighed kan Sniffles købes gennem forskellige hurtig leveringsforhandlere såsom DoorDash, Amazon og Walmart.com. Alternativt kan kunderne erhverve det direkte gennem On/Go-appen eller Sniffles-webstedet. Sniffles repræsenterer et væsentligt skridt fremad i bekæmpelsen af ​​øvre luftvejslidelser og tilbyder hurtig, effektiv og omkostningseffektiv lindring til personer, der søger en omfattende løsning på deres symptomer.

FAQ

1. Hvordan hjælper Sniffles med at lindre symptomer på øvre luftveje?

Sniffles er et medicinsæt til hjemmepleje, der giver en række essentielle lægemidler, top-of-the-line enheder og 24/7 telehealth adgang. Det giver lindring af symptomer som overbelastning, feber, ondt i halsen, tørre læber og meget mere.

2. Kan jeg få en diagnose gennem Sniffles?

Ja, Sniffles tilbyder en omfattende løsning ved at give brugerne mulighed for at gennemføre en diagnose i On/Go-appen. Denne vurdering gennemgås derefter af On/Go medicinske team, som om nødvendigt kan ordinere antiviral medicin.

3. Hvor kan jeg købe Sniffles?

Sniffles er tilgængelig gennem forhandlere med hurtig levering som DoorDash, Amazon og Walmart.com. Det kan også købes direkte via On/Go-appen eller Sniffles-webstedet.

4. Hvordan fungerer telehealth-adgang med Sniffles?

Sniffles giver nem adgang til 24/7 telehealth-tjenester for ekspert lægebehandling. Disse tjenester er integreret med CVS MinuteClinic, hvilket giver brugerne mulighed for at rådføre sig med sundhedspersonale virtuelt eller personligt for yderligere support.