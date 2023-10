At tage skridt mod selvopretholdende rummissioner: Dyrkning af mad i rummet

NASA arbejder konstant på at udvikle missioner til månen og Mars, men en udfordring, de står over for, er, hvordan man kan opretholde besætningsmedlemmer med mad under deres lange ophold i rummet. I øjeblikket er astronauter på den internationale rumstation afhængige af færdigpakket mad, der har brug for regelmæssig genopfyldning og muligvis ikke giver optimal ernæring. For at løse dette problem undersøger forskere muligheden for at dyrke mad under missioner.

Det første skridt i denne forskning er at identificere de rigtige planter at teste. I 2015 indledte NASA et projekt kaldet "Growing Beyond Earth" i samarbejde med Fairchild Botanical Garden i Miami. Dette program involverer hundredvis af videnskabelige klasser på mellem- og gymnasieniveau i hele USA, der dyrker forskellige frø i et habitat, der ligner rumstationens forhold. Frøene, der trives i disse klasseværelser, overføres derefter til et kammer på NASAs Kennedy Space Center for yderligere test. Hvis de fortsætter med at vokse godt i dette mikrogravitationsmiljø, sendes de til rumstationen for yderligere evaluering.

Ud over plantevalg har NASA testet faciliteter, der kunne være vært for mikrogravitationshaver. En sådan facilitet er Vegetable Production System, også kendt som Veggie. Det er et enkelt kammer med lav effekt, der kan rumme op til seks planter. Frøene dyrkes i små stof-"puder", som besætningsmedlemmerne plejer og vander i hånden, svarende til at passe en have på Jorden. Disse haver i rummet hjælper forskere med at forstå, hvordan planter vokser og tilpasser sig under mikrogravitationsforhold, og hvilke foranstaltninger der skal træffes for at sikre deres sundhed og produktivitet.

Ved at udvikle teknologien og teknikkerne til at dyrke mad i rummet, sigter NASA på at reducere afhængigheden af ​​regelmæssige genforsyningsmissioner og give astronauter frisk, nærende mad i længere perioder. Denne forskning gavner ikke kun fremtidige missioner til månen og Mars, men har også konsekvenser for bæredygtigt landbrug her på Jorden.

Kilder: PHYS