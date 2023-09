Dag 13 – Et uvirkeligt stykke jord

Rejsen fortsætter på dag 13 af denne vandrers eventyr på stien. Natten oplyses af den lyse måne, så det føles som et spotlight, der skinner ned. Når morgenen kommer, er vandreren i ærefrygt for himmellegemerne på himlen.

Vandreren føler sig træg og med blytunge ben og tager sig god tid og nyder hver pause for at nyde de betagende omgivelser. Når man når toppen af ​​det første pas, er udsigten en fryd, med uberørt alpine tundra, der strækker sig i det fjerne.

Fortsætter langs stien, møder vandreren en stejl skråning af talus, der hopper fra sten til sten. De kan ikke lade være med at føle en følelse af fare, når de kigger op og ser massive kampesten usikkert stablet over dem. Skubber frygten til side, når de toppen og bliver mødt af flere gyldne bjerge.

Efter en lang nedstigning fylder vandreren deres vand fra Chalk Creek og indser, at der er mere stigning forude end forventet. Når han beder om en ny vind, finder vandreren fornyet energi og kommer hurtigt op ad den næste stigning. Skoven giver skygge, men vandrerens hænder, læber og kinder er solbrændte.

Når vandreren ankommer til en frodig bordplade af grønt og ukendte vilde blomster, nyder vandreren naturens skønhed. Fortsætter rejsen, befinder de sig på, hvad der ser ud til at være en gammel jernbane, omgivet af biller dræbte træer. Ved at vælge et sikkert sted at slå lejr op, sover vandreren om eftermiddagen, kun for at blive vækket af lyden af ​​et faldende træ.

Drevet af adrenalin fortsætter vandreren med at vandre ind på aftenen, drevet af den uventede spænding. Til sidst finder de et sted nær Boss Lake Reservoir at kalde det en nat, og reflekterer over dagens uventede oplevelser.

Dag 14 – Den sidste stigning

Morgenen på dag 14 bringer et observation af to par lysende øjne i træerne. Vandreren beslutter sig for at vente til solopgang med at starte, og han nyder skønheden i omgivelserne og forbereder sig på den sidste stigning, en kort, men stejl.

Når vandreren når den officielle Continental Divide, er vandreren i ærefrygt for den betagende udsigt og erkender, at der simpelthen er for meget skønhed til fuldt ud at forstå. En lang højderygtur til skilifterne venter, der fører til Monarch Pass.

Vandreren er forbløffet over det ørkenlignende landskab i de sanddækkede bjerge og undrer sig over, hvordan træer kan overleve i et så tørt miljø. Trætte af rejsen ser de frem til at tage en nul-dag i morgen.

Når vandreren når stihovedet, er vandreren lettet over at finde en lille butik, hvor de nyder en forfriskende småkager og flødemilkshake, nyder smagen og reflekterer over rejsen indtil videre.

Kilder: Ingen