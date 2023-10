Ny forskning kaster lys over immunsystemets proteiner

En nylig undersøgelse udført af Bridge Institute ved USC Michelson Center for Convergent Bioscience i samarbejde med internationale hold fra Indien, Australien og Schweiz har givet indsigt i den indviklede dans af vores krops forsvar mod skadelige angribere. Forskningen fokuserede på visse immunsystemproteiner, der spiller en central rolle i vores immunrespons, især i sygdomme som COVID-19, leddegigt, neurodegenerative sygdomme og kræft.

Kernen i vores immunrespons er komplementkaskaden, en række hændelser, der udløses, når potentielle trusler opdages. Denne proces genererer proteinbudbringere kendt som C3a og C5a, som aktiverer specifikke receptorer på celler, hvilket starter en kaskade af interne signaler. De præcise mekanismer af disse receptorer, især C5aR1, har dog længe været et mysterium.

Ved hjælp af den avancerede teknik med kryo-elektronmikroskopi (cryo-EM) var forskerne i stand til at fange detaljerede billeder af disse receptorer i aktion. Disse billeder afslørede interaktionerne mellem receptorer og molekyler, såvel som ændringerne i form og transmissionen af ​​signaler i cellen ved aktivering.

Resultaterne af denne undersøgelse giver betydelig og omfattende indsigt i en afgørende receptorfamilie inden for immunsystemet, ifølge Cornelius Gati, undersøgelsens hovedforfatter og assisterende professor ved USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences. Forskningen åbner potentielle veje for udvikling af lægemidler rettet mod disse receptorer i behandlingen af ​​forskellige sygdomme.

Denne forskning, offentliggjort i tidsskriftet Cell, bidrager til vores forståelse af kompleksiteten af ​​vores immunsystem og lægger grundlaget for fremtidige undersøgelser, der sigter mod at udnytte kraften i vores krops naturlige forsvar.

