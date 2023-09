Krokodillernes forfædre blev langsomt gamle

En ny undersøgelse offentliggjort i Current Biology afslører, at gamle krokodilleforfædre, kendt som krokodylomorfer, voksede langsommere sammenlignet med andre store krybdyr som dinosaurer. Forskerne undersøgte den indre struktur af fossile knogler fra 200 millioner år gamle krokodylomorfer fundet i Sydafrika og opdagede, at deres vækstrate svarede til deres moderne efterkommere. Dette udfordrer den eksisterende tro på, at den langsomme vækst, der ses hos levende krokodiller, er et resultat af deres stillesiddende, semakvatiske livsstil.

Undersøgelsen undersøgte også fossiler af en nyopdaget gigantisk krokodille-forfader, der levede for 210 millioner år siden. Disse fossiler blev fundet i landsbyen Qhemegha, Sydafrika. Ved at studere karakteristikaene af disse gamle knogler, såsom årlig vækst og knoglevæv, fastslog forskerne, at den nye art voksede langsommere end andre store krybdyr på sin tid. De fandt også ud af, at denne langsomme vækststrategi fortsatte gennem hele udviklingen af ​​krokodylomorfer, hvor nyere arter bremsede væksten yderligere.

Interessant nok foreslår forskerne, at den langsomme vækststrategi spillede en væsentlig rolle i overlevelsen af ​​krokodylomorfer under en masseudryddelsesbegivenhed i slutningen af ​​triasperioden. Mens dinosaurer menes at have overlevet udryddelsen ved at vokse hurtigt, lykkedes det de langsommere voksende krokodylomorfer at overleve og trives efter begivenheden. Denne markante forskel i vækststrategier førte til sidst til divergensen mellem krokodiller og fugle, deres nærmeste nulevende slægtninge.

Disse resultater giver indsigt i krokodillernes evolutionære historie og kaster lys over de faktorer, der formede deres væksthastigheder. Yderligere forskning på dette område vil bidrage til vores forståelse af, hvordan forskellige arter tilpasser sig og udvikler sig over tid.

