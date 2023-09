Nye typer superledere skabte ét atom ad gangen

Forskere fra universitetet i Zürich har gjort et betydeligt gennembrud inden for superledningsevne ved at arrangere atomer et ad gangen. Dette gennembrud har potentialet til at revolutionere udviklingen af ​​materialer og fremme kvantecomputerteknologier.

Traditionelt har atomernes naturlige topologi gjort det udfordrende at skabe nye fysiske effekter. Forskerne ved universitetet i Zürich har dog med succes designet superledere ved at arrangere atomer individuelt, hvilket resulterer i skabelsen af ​​nye stoftilstande.

Fremtiden for elektronik afhænger af opdagelsen af ​​unikke materialer, og dette gennembrud byder på et lovende potentiale for innovation. Ved at overvinde begrænsningerne af naturligt forekommende materialer har forskerne banet vejen for nye stoftilstande i fremtidens elektronik og computerteknologier.

Opdagelsen af ​​nye materialer er afgørende for udviklingen af ​​fremtidens computere. Dette gennembrud kan have betydelige konsekvenser for design og funktionalitet af computere. Fra klassisk elektronik til neuromorfisk databehandling og kvantecomputere er søgen efter nye fysiske effekter en drivkraft bag disse fremskridt.

I deres undersøgelse offentliggjort i Nature Physics præsenterede forskerne fra universitetet i Zürich i samarbejde med fysikere fra Max Planck Institute of Microstructure Physics i Tyskland en ny tilgang til superledning. De skabte de nødvendige materialer atom for atom.

Superledere er særligt spændende på grund af deres nul elektriske modstand ved lave temperaturer. De bruges i mange kvantecomputere for deres exceptionelle interaktioner med magnetfelter. Imidlertid er kun et lille antal superledende tilstande blevet påvist endeligt i materialer. Med dette gennembrud var forskerne i stand til at skabe to nye typer superledning.

Dette gennembrud bekræfter ikke kun fysikernes teoretiske forudsigelser, men åbner også for muligheder for at udforske nye stoftilstande og deres anvendelser i fremtidige kvantecomputere.

kilder:

– Nature Physics: Et peer-reviewed videnskabeligt tidsskrift, der dækker fysik, udgivet af Nature Research. Det omfatter artikler, breve, anmeldelser, forskningshøjdepunkter, nyheder og synspunkter, kommentarer, boganmeldelser og korrespondance.