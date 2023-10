NASAs Dawn-mission har gjort en spændende opdagelse på Ceres, det største objekt i asteroidebæltet. Der er fundet komplekse organiske molekyler på denne dværgplanet, hvilket rejser spørgsmål om deres oprindelse, og hvad det betyder for Ceres' potentielle beboelighed.

Oprindelsen af ​​disse komplekse organiske stoffer er stadig et emne for debat. Nogle mener, at de kan være blevet leveret til Ceres af en komet eller en anden organisk-rig impactor, mens andre tyder på, at de kan være dannet på selve dværgplaneten i nærværelse af saltvand. Uanset deres oprindelse er disse molekyler blevet påvirket af de talrige påvirkninger, der har arret Ceres' overflade.

Ny forskning præsenteret på Geological Society of Americas GSA Connects 2023-møde har kastet lys over, hvordan disse påvirkninger har påvirket Ceres' organiske stoffer, og hvad det betyder for at bestemme deres oprindelse og vurdere dværgplanetens beboelighed.

Forskningen, ledet af planetforskeren Terik Daly fra Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, viser, at organiske stoffer er mere udbredte end tidligere antaget og ser ud til at være modstandsdygtige over for påvirkninger med Ceres-lignende forhold. Dette tyder på, at tilstedeværelsen af ​​organiske stoffer på Ceres kan være mere almindelig og har overlevet dværgplanetens voldsomme historie.

For bedre at forstå virkningerne af påvirkninger på Ceres' organiske stoffer, gennemførte forskerholdet en række eksperimenter på NASA Ames Vertical Gun Range. Disse eksperimenter gentog de typiske nedslagsforhold for Ceres, hvilket muliggjorde direkte sammenligninger med data indsamlet af Dawn-rumfartøjet.

Derudover brugte holdet en ny dataanalyseteknik, der kombinerede data fra Dawn-kameraet og billedspektrometer. Dette gav dem mulighed for at studere organiske stoffer mere detaljeret og få indsigt i deres oprindelse.

Samlet set bidrager denne forskning til vores forståelse af tilstedeværelsen af ​​komplekse organiske stoffer på Ceres og deres modstandsdygtighed over for påvirkninger. Yderligere udforskning af denne dværgplanet er planlagt i fremtiden med håbet om at afsløre flere spor om dens beboelighed og potentialet for liv uden for Jorden.

