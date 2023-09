Undersøgelse identificerer potentiel molekylær forbindelse mellem COVID-19 og kognitive symptomer

En undersøgelse offentliggjort i PNAS Nexus har afsløret en potentiel molekylær forbindelse mellem COVID-19 og kognitive symptomer, såsom "hjernetåge", oplevet af inficerede individer.

Det er blevet observeret, at COVID-19-infektion kan forværre Alzheimers sygdom hos patienter, der allerede har tilstanden. Desuden kan personer, der har fået COVID-19, have en øget risiko for at udvikle Alzheimers sygdom sammenlignet med dem, der ikke er blevet smittet.

Anført af Cristina Di Primio og hendes kolleger undersøgte forskerne virkningen af ​​SARS-CoV-2-infektion på udviklingen af ​​Alzheimers sygdom-relaterede biokemiske ændringer. De udførte eksperimenter med humane neuroblastomcellekulturer og mus.

Resultaterne af undersøgelsen afslørede, at når SARS-CoV-2-viruset inficerer neuronale celler eller hjernen på mus, interagerer det med et mikrotubuli-associeret protein kaldet Tau. Hos personer med Alzheimers sygdom er Tau kendt for at filtre og klumpe sig i neuroner. Virusset forårsager hyperphosphorylering af Tau på specifikke bindingssteder svarende til proteinets adfærd hos Alzheimers patienter.

Hyperphosphoryleringen af ​​Tau øger sandsynligheden for aggregatdannelse. Derudover observerede forskerne en signifikant stigning i uopløseligt Tau i inficerede celler, hvilket indikerer patologiske ændringer af proteinet.

Det er fortsat uklart, om disse ændringer er et direkte resultat af virussen eller en del af et cellulært forsvarsrespons for at forhindre viral replikation. Yderligere forskning er nødvendig for fuldt ud at forstå implikationerne af disse resultater.

Opdagelsen af ​​denne potentielle molekylære forbindelse mellem COVID-19 og kognitive symptomer fremhæver det indviklede forhold mellem virussen og neurologisk sundhed. Det åbner muligheder for fremtidig forskning for at undersøge strategier til forebyggelse eller behandling af kognitive svækkelser hos COVID-19-patienter.

kilder:

Cristina Di Primio et al., Svært akut respiratorisk syndrom coronavirus 2-infektion fører til Tau patologisk signatur i neuroner, PNAS Nexus (2023).