The Untold Stories: Amerikas første kvindelige astronauter

Sally Ride, den første amerikanske kvinde i rummet, stod over for et chokerende spørgsmål under en pressekonference før rumfærgen Challenger-opsendelsen i 1983. En journalist spurgte hende, hvordan hun reagerede følelsesmæssigt på problemer under træningen. Denne hændelse og mange andre er blevet beskrevet detaljeret i Loren Grushs bog, "The Six: The Untold Stories of America's First Women Astronauts." Grush blev inspireret til at skrive bogen efter at have undret sig over de andre kvinder, der trænede sammen med Ride i NASAs første coed-astronautklasse. Hun ville fortælle deres historier, ikke kun Rides. Bogen udforsker kvindernes oplevelser under deres første flyvninger, de udfordringer, de stod over for på jobbet, og de sexistiske spørgsmål, de skulle besvare.

En af bogens afsløringer er en fordømmende rapport fra begyndelsen af ​​1970'erne, der kritiserede NASA for dens mangel på mangfoldighed. Rapporten nævnte, at de eneste hunner, der blev sendt ud i rummet, var edderkopper og en abe, hvilket understreger behovet for forandring. NASA iværksatte til sidst en større rekrutteringsindsats, og over 1,500 kvinder ansøgte om at blive astronauter mellem 1976 og 1977. Udvælgelsesprocessen indsnævrede sig til seks kvinder, der blev kendt som "The Six".

Disse seks kvinder blev sammen med adskillige mandlige astronauter med forskellig baggrund udvalgt til at begynde deres uddannelse på Johnson Space Center i Houston i 1978. Kvinderne i gruppen var Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Shannon Lucid, Anna Fisher og Rhea Seddon. Ingen af ​​dem var blevet uddannet til at flyve jetfly, men tilføjelsen af ​​rollen som "missionsspecialist" gjorde det muligt for videnskabsmænd og læger at deltage i NASA's program.

Årtier senere chokerer de spørgsmål, som journalister stillede disse kvinder, stadig læserne. Spørgsmålet fra 1983 til Sally Ride om at græde under træning afspejler de fremherskende holdninger på det tidspunkt. Grushs bog kaster lys over de forhindringer, disse kvinder stod over for, og de fremskridt, der er gjort med at fremme mangfoldighed i udforskning af rummet.

