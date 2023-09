Den arabiske verden vinder anerkendelse i det globale rumkapløb, hvor astronauter som UAE's sultan Al Neyadi og Saudi-Arabiens Rayyanah Barnawi skriver historie. Inspireret af Ruslands kosmonauter og Kinas taikonauter er der voksende momentum til at identificere disse arabiske rumfarere som "najmonauter."

Udtrykket "najmonaut" blev opfundet af rumeksperten Lisa La Bonte og Emirati-forskeren Dr. Mejd Alsari. Det kombinerer det arabiske ord "najm", der betyder stjerne, og det græske ord "naut", der betyder sømand. I 2020 lancerede La Bonte og Alsari en hjemmeside dedikeret til at fremme arabiske rummissioner og give en specifik identitet til rumfarere fra regionen.

Mens udtrykket "najmonaut" ikke er blevet officielt vedtaget af nogen rumorganisation, vinder det indpas i medierne. The Guardian, en britisk avis, brugte udtrykket i et interview med Dr. Al Neyadi, hvilket indikerer dets voksende anerkendelse.

Astronauter omtales almindeligvis som dem, der flyver til rummet. Udtrykket "astro" betyder stjerne, og det menes at være inspireret af udtrykket "aeronaut", der blev brugt til ballonfarter i det 18. århundrede. Emirati og saudiske rumfarere omtales som astronauter af deres respektive rumagenturer. Tilsvarende bruger USA, Canada, Europa og Japan også udtrykket "astronaut" om deres rumrejsende.

Rusland omtaler sine astronauter som kosmonauter, mens Kina kalder dem taikonauter. Præfikset "taikong" på kinesisk betyder rum. Indien er også ved at fremstå som en stærk spiller inden for rumudforskning, med planer om at sende sine første astronauter, muligvis kendt som vyomanauter, i de kommende år.

Præstationerne af arabiske opdagelsesrejsende som Al Neyadi og Barnawi fremhæver den arabiske verdens stigende fremtræden inden for rumudforskning. Efterhånden som flere arabiske lande planlægger at sende deres borgere til rummet, kan udtrykket "najmonauts" blive mere almindeligt accepteret, idet de anerkender de kulturelle og teknologiske bidrag fra arabiske eventyrere i det ydre rum.

Definitioner:

– "Najmonaut": Opfundet udtryk for at identificere arabiske rumfarere. Kombinerer det arabiske ord "najm" (stjerne) og det græske ord "naut" (sømand).

– "Astronaut": Begreb, der almindeligvis bruges til at beskrive dem, der rejser til rummet. Afledt af præfikset "astro", der betyder stjerne.

– "Kosmonaut": Udtryk, der bruges i Rusland til at henvise til astronauter.

– "Taikonaut": Udtryk, der bruges i Kina til at henvise til astronauter. Afledt af præfikset "taikong", der betyder rum.

– "Vyomanaut": Udtryk, der angiveligt bruges i Indien til at henvise til astronauter, selvom dets offentlige brug er uklart.

kilder:

– The Guardian (interview med Dr. Al Neyadi)

– Yderligere forskning og information