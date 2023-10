Udforskning af Neptun: Nyt forslag til en mission til den yderste planet

Planetforskere har længe været fascineret af Neptun, den yderste planet i vores solsystem, men på grund af dens ekstreme afstand har det vist sig at være en betydelig udfordring at sende et rumfartøj til at kredse eller lande på Neptun. En gruppe forskere har dog fremsat en radikal ny idé til en fremtidig mission til Neptun, der involverer at udnytte den tynde atmosfære fra Triton, Neptuns største måne.

I et nyligt papir fremhævede forskerne den vellykkede afslutning af NASA's Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator (LOFTID) i 2022. De foreslog at bruge et LOFTID-lignende apparat, kaldet en aeroshell, til at bremse et rumfartøj, når det nærmer sig Triton. På trods af at Tritons atmosfære har mindre end 1/70,000 af jordens atmosfæres lufttryk, fandt forskerne ud af, at den stadig kunne give tilstrækkelig deceleration til at tillade rumfartøjet at komme ind i en fanget bane omkring Neptun.

For at opnå dette, ville orbiteren skulle ned til så lavt som 6 miles (10 kilometer) over Tritons overflade. I modsætning til andre missionsideer reducerer Tritons mangel på betydelige bjergkæder risikoen for en katastrofal kollision. Forskerne vurderer, at ved at bruge aeroshell-teknikken kan en mission til Neptun gennemføres på så lidt som 15 år, væsentligt kortere end de nuværende missionskoncepter.

Derudover ville denne foreslåede mission give mulighed for at studere Triton, som betragtes som et af de mest ejendommelige objekter i solsystemet. Formodes at være et fanget Kuiperbælt-objekt, ville det give værdifuld videnskabelig indsigt at få et nærbillede af Triton fra blot et par kilometer over dens overflade.

Mens en returmission til Neptun byder på adskillige udfordringer på grund af dens enorme afstand, tilbyder dette innovative forslag en lovende løsning. Ved at udnytte atmosfæren i Triton kunne videnskabsmænd overvinde nogle af de forhindringer, der er involveret i at nå og kredse om den gådefulde planet. Yderligere forskning og teknologiske fremskridt vil være nødvendige for at omsætte dette forslag til virkelighed.

Definitioner:

1. LOFTID – Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator, et NASA-program designet til at udvikle et oppusteligt skjold til at beskytte rumfartøjer under atmosfærisk nedstigning.

2. Aeroshell – En beskyttende skal eller skjold, der bruges under atmosfæriske indsejling til at reducere et rumfartøjs hastighed og beskytte det mod ekstrem varme.

3. Kuiperbæltet – En region af solsystemet hinsides Neptun, der indeholder adskillige små iskolde kroppe og betragtes som en rest af det tidlige solsystem.

