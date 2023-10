Nye værktøjer til astronauter: Udforskning af rumvandringsudfordringer og innovationer

To vovede kosmonauter påbegyndte en rumvandring uden for Den Internationale Rumstation (ISS) onsdag den 25. oktober og stødte på en fascinerende kølevæskelækage, som var blevet observeret tidligere på måneden. Oleg Kononenko og Nikolai Chub, begge fra den russiske rumfartsorganisation Roscosmos, begav sig ivrigt ud på deres ekstravehikulære aktivitet (EVA) med en mission om at dokumentere og isolere kølevæskelækagen fra radiatoren.

Under rumvandringen observerede Kononenko nøje den samlede ammoniak, som havde dannet en voksende "klat" eller "dråbe". Denne enestående udsigt førte til forurening af en af ​​hans tøjler, som skulle fastgøres i en taske og efterlades uden for rumstationen. Kosmonauterne, der var forberedte på ethvert potentielt møde med den giftige kølevæske, rensede flittigt deres rumdragter og værktøjer for at sikre, at ingen spor af ammoniakken kom tilbage ind i stationen.

Mens han dokumenterede radiatoren, opdagede Kononenko et forbløffende syn: adskillige ensartede huller på overfladen af ​​panelerne. Interessant sendte han en radio til flyvekontrollørerne ved Moscow Mission Control og beskrev dem som havende "meget jævne kanter, som om de er blevet boret igennem." Den kaotiske fordeling af disse huller bidrager til mysteriet omkring denne hændelse.

Den resterende ammoniak, der lækkede, da ventilerne blev lukket, menes at have bidraget til dannelsen af ​​"klatten". Russiske ingeniører vil omhyggeligt analysere de data indsamlet af kosmonauterne for at fastslå årsagen til lækagen og udvikle løsninger til fremtidig radiatorvedligeholdelse.

Derudover har Kononenko og Chub under denne rumvandring med succes installeret et syntetisk radarkommunikationssystem på Nauka multifunktionelle laboratoriemodul. Dette nye system vil spille en afgørende rolle i overvågningen af ​​Jordens miljø. De udgav også en lille terningformet nanosatellit, designet til at teste solsejlteknologi. Mens solvingerne ikke strakte sig som planlagt, testede missionen med succes implementeringsmekanismen.

Denne spændende 7-timers og 41-minutters rumvandring sluttede med lukning af lugen til Poisk-modulets luftsluse. I alt markerede det Chubs første rumvandring og Kononenkos imponerende sjette, hvilket bragte hans kumulative rumvandringstid til imponerende 41 timer og 43 minutter.

Kilder: NASA TV, Russian Federal Space Agency (Roscosmos)