Det ældste og fjerneste hurtige radioudbrud opdaget, der skubber grænserne for vores forståelse af universet

I en banebrydende opdagelse har forskere fra Macquarie University og Swinburne University of Technology identificeret det ældste og fjerneste hurtige radioudbrud (FRB) nogensinde opdaget. Udgivet i tidsskriftet Science, viser undersøgelsen, at FRB'er giver en måde at studere intergalaktisk stof på og udvider vores viden om universet.

Radioudbruddet, betegnet som FRB 20220610A, blev fanget af ASKAP-radioteleskopet den 10. juni 2022. Udbruddet stammede fra en kosmisk begivenhed, der frigav en utrolig mængde energi på mindre end et sekund, svarende til Solens samlede emissioner over 30 år.

Ved at bruge ASKAPs udvalg af retter var forskerne i stand til at lokalisere den præcise placering af radioudbruddet. De brugte derefter ESO Very Large Telescope (VLT) i Chile til at søge efter kildegalaksen, som viste sig at være ældre og længere væk end nogen anden tidligere opdaget FRB.

Denne opdagelse understøtter eksisterende teorier om oprindelsen af ​​FRB'er, da udbruddet stammer fra en samling af fusionerende galakser. Det fremhæver også begrænsningerne ved den nuværende teleskopteknologi, da vi kun er i stand til at observere og lokalisere FRB'er inden for omkring otte milliarder år i fortiden.

Undersøgelsen bekræfter også Macquart-relationen, som oprindeligt blev foreslået af den australske astronom Jean-Pierre 'J-P' Macquart, som antyder, at jo længere væk et hurtigt radioudbrud er, jo mere diffus gas afslører den mellem galakser. Dette forhold gælder selv for FRB'er ud over halvdelen af ​​det kendte univers.

Til dato er omkring 50 FRB'er blevet præcist lokaliseret, hvor næsten halvdelen af ​​dem er identificeret ved hjælp af ASKAP. Forskerne mener, at der er potentiale for at opdage flere tusinde af disse kosmiske fænomener, inklusive dem på fjernere steder.

Mens den nøjagtige årsag til FRB'er forbliver ukendt, understreger denne undersøgelse, at disse udbrud er almindelige begivenheder i kosmos. De giver værdifuld information til at detektere stof mellem galakser og fremme vores forståelse af universets struktur.

ASKAP står i øjeblikket som det førende radioteleskop til at detektere og lokalisere FRB'er. De fremtidige internationale SKA-teleskoper, der i øjeblikket er under konstruktion i det vestlige Australien og Sydafrika, forventes at overgå ASKAPs evner, hvilket gør det muligt for astronomer at identificere endnu mere gamle og fjerne FRB'er.

Overordnet set skubber denne banebrydende opdagelse grænserne for vores forståelse af universet og bekræfter betydningen af ​​hurtige radioudbrud for at optrevle mysterierne i kosmos.

Kilder: Science, Macquarie University, ESO/M. Kornmesser