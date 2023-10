Unge tornekrone søstjerner kan modstå hedebølger og udgør en større trussel mod koralrevene

Nylig forskning udført af havbiologer fra University of Sydney har kastet lys over modstandsdygtigheden af ​​unge tornekrone-søstjerner over for hedebølger, hvilket giver anledning til bekymring om den potentielle forværring af koralrevsskader forårsaget af klimaændringer. Tornekrone søstjerner er hjemmehørende i Great Barrier Reef og er kendt for at være et af de mest betydningsfulde rovdyr af koraller. Den skade, de forårsager, er næst efter cykloner og blegningsbegivenheder med hensyn til koraldødelighed.

Undersøgelsen, ledet af professor Maria Byrne og offentliggjort i tidsskriftet Global Change Biology, afslørede, at unge tornekrone-søstjerner er i stand til at tolerere høje varmeniveauer, der er dødelige for koraller. Denne modstandsdygtighed giver dem mulighed for at overleve hedebølger og fortsætte deres livscyklus som kødædende rovdyr, der lever af nyudvoksende koraller.

Resultaterne indikerer, at selvom den voksne søstjernebestand af tornekrone falder på grund af klimaændringsdrevet havopvarmning, kan de planteædende unge søstjerner tålmodigt vente på de rette betingelser for at vokse til koralædende rovdyr. Dette kan føre til en genopblussen af ​​rovdyrbestanden og yderligere skade på koralrevene.

Klimaændringer forårsager allerede koralblegning og død, når vandtemperaturen stiger med 1-3 grader celsius. Undersøgelsen viste, at unge søstjerner med tornekrone kan tåle tre gange varmeintensiteten, der forårsager koralblegning. Denne evne, kombineret med deres præference for murbrokkernes levesteder genereret af koralblegning og dødelighed, tillader deres antal gradvist at opbygges over tid.

Forskerne har også identificeret faktorer, der bidrager til overlevelsen af ​​unge tornekrone søstjerner under varme forhold. Deres lille størrelse reducerer deres fysiologiske krav, og deres evne til at fodre på en række forskellige fødekilder, herunder koralalger, øger deres modstandsdygtighed.

Ifølge undersøgelsens medforfatter, Matt Clements, fremhæver resultaterne den potentielle rolle af blegningsinduceret koraldødelighed i at bidrage til udbrud af tornekrone søstjerner. Tabet af naturlige rovdyr og ophobningen af ​​næringsstoffer i vandet spiller også en rolle i at forværre klimaændringernes indvirkning på koralrevene.

Yderligere forskning er nødvendig for at forstå konsekvenserne af disse fund for marine økosystemer og bevarelsen af ​​koralrev.

Reference:

"Tornekrone-havstjerner på ungdomsstadiet er modstandsdygtige under hedebølgeforhold, der bleger og dræber koraller" af Maria Byrne, http://dx.doi.org/10.1111/gcb.15912