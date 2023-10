En dyster fremtid for koralrev: Vækstrater kæmper for at holde trit med stigende havniveauer

En nylig undersøgelse har rejst bekymringer om fremtiden for koralrevene, hvilket indikerer, at deres vækstrater ikke er i stand til at holde trit med de hurtigt stigende havniveauer. Forskningen, som undersøgte 9,000 års koralvækst, fremhæver et betydeligt fald i antallet af koraller.

Undersøgelsen fokuserede på at analysere 22 borekerner indsamlet fra Belize barriererev og atoller, der måler i alt 215 meter. Ved at bruge radioisotopdatering estimerede forskerne koralfragmenternes alder, hvilket gjorde det muligt for dem at udlede vækstraterne over tid. Resultaterne afslørede, at antallet af koraller i Belize er faldet i Holocæn-perioden.

Ifølge professor Eberhard Gischler fra Goethe University er de gennemsnitlige vækstrater for revmarginer i Belize sammenlignelige med andre regioner i det vestlige Atlanterhav, men de er lidt lavere end dem i Indo-Stillehavet. Denne forskel har betydelige konsekvenser for tropiske ø-nationer, der er afhængige af eller er beskyttet af koralrev, især i forbindelse med igangværende klimaændringsdiskussioner.

Desuden understøtter undersøgelsen observationen af ​​et fald i levende koraller i Caribien. Mange rev i regionen er i øjeblikket domineret af kødfulde alger og generalistiske ukrudtsarter i stedet for koraller. Forskerne bemærkede, at ældre dele af revet overvejende havde stress-tolerante, revbyggende koraller.

Analysen af ​​borekernerne afslørede også huller i hundredårs-skalaen i de fossile optegnelser af elghorn-koraller, kendt som Acropora palmata. Disse huller, der opstod for cirka 2,000, 4,000 og mellem 5,500-6,000 år siden, kan betyde miljøændringer, såsom højere temperaturer, øget stormaktivitet eller ændringer i næringsstofforsyningen. Det 4,000 år gamle hul falder sammen med en potentiel massedødelighed, der påvirker græssende echinoider i regionen.

Undersøgelsen har betydelige implikationer i forståelsen af ​​koral- og koralrevenes tilbagegang. Ved at rekonstruere de miljømæssige forhold, der herskede under Holocæn, kan forskerne afgøre, om de nuværende fald er uden fortilfælde. Koralrev er allerede truet på grund af forskellige faktorer, herunder global opvarmning, havforsuring, forringelse af vandkvaliteten og sygdomme. Resultaterne af denne undersøgelse tyder på, at de kan blive et af de første ofre for klimaændringer, da deres vækstrater kæmper for at holde trit med stigende havniveauer.

Kilde: Videnskabelige rapporter