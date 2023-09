Koralkoloniens størrelse og form bestemmer marin kompleksitet og sundhed

En nylig undersøgelse udført af kandidatstuderende Sofia Ferreira fra University of Hawaii i Hilo, i samarbejde med havforskere, fremhæver vigtigheden af ​​koralkoloniens størrelse og form for at bestemme kompleksiteten og sundheden af ​​marine økosystemer. Undersøgelsen, offentliggjort i tidsskriftet Nature, fokuserede på at forudsige, hvordan koralrev i Guam påvirker habitatkompleksiteten.

Koraller er naturens arkitekter, der designer forskellige levesteder og tilflugtssteder for marine arter. Ferreiras team brugte højteknologiske undervandskameraer og 3D-fotogrammetriteknikker til at kortlægge 208 koralrevssteder omkring Guam. De vurderede individuelt over 12,000 koraller og fangede deres størrelse og vækstform.

Undersøgelsen viste, at hver kurve og vinkel i en koralkoloni spiller en afgørende rolle i at opretholde en bred vifte af marine arter. Forskerne konkluderede, at koralkoloniernes størrelse og morfologi er stærke forudsigere for habitatkompleksitet i Guams rev og bør inkorporeres i koralrevsovervågningsprogrammer.

Koralrev står over for stigende trusler fra både lokale og globale stressfaktorer. At forstå disse økosystemers indre funktioner er afgørende for deres bevarelse. Ferreira håber, at deres resultater giver håb og giver indsigt til fremtidig forskning om virkningen af ​​fluktuerende rev-habitater på rev-associerede organismer under klimaændringer.

Denne undersøgelse bidrager til vores forståelse af det indviklede forhold mellem koralkoloniens karakteristika og marine økosystemers kompleksitet. Ved at få indsigt i, hvordan koralkolonier former deres omgivende habitat, kan forskere udvikle mere effektive bevaringsstrategier til at beskytte disse vitale økosystemer.

