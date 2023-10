Russisk segment af den internationale rumstation oplever tredje kølevæskelækage på et år

Det russiske segment af den internationale rumstation (ISS) stødte på sin tredje kølevæskelækage på mindre end et år, hvilket sår tvivl om pålideligheden af ​​Ruslands rumprogram. Hændelsen opstod, da flager af frosset kølevæske blev observeret i et live-feed fra orbitallaboratoriet leveret af NASA sammen med radiokommunikation mellem amerikansk missionskontrol og astronauter. Den russiske rumfartsorganisation, Roscosmos, bekræftede lækagen i en erklæring og forsikrede, at besætningen og stationen ikke var i umiddelbar fare.

Kølevæskelækagen stammede fra det eksterne radiatorkredsløb på Nauka-modulet, også kendt som Multipurpose Laboratory Module-Upgrade (MLM), som blev leveret til ISS i 2012. NASA anmodede besætningen om at undersøge situationen, og NASA-astronauten Jasmin Moghbeli senere rapporterede, at lækagen kom fra Naukas backup radiator.

NASA bekræftede, at besætningen aldrig var i fare, og at den primære radiator på Nauka fungerede normalt. Som en sikkerhedsforanstaltning blev besætningen instrueret i at lukke skodderne på vinduerne i det amerikanske segment for at forhindre potentiel forurening. Dette markerer den tredje kølevæskelækage på den russiske side af ISS på under et år.

Tidligere hændelser med kølevæskelækager fandt sted i december 2022 og midten af ​​februar, der involverede henholdsvis et Soyuz-rumfartøj og det russiske Progress MS-21-fragtskib. De tilbagevendende lækager har rejst spørgsmål om deres årsag, da flere lækager sandsynligvis ikke er forårsaget af meteoritter. Rumanalytiker Jonathan McDowell foreslog, at et systematisk problem kan være skylden, der potentielt involverer en underleverandør.

Pålideligheden af ​​russiske rumsystemer er blevet sat i tvivl, forværret af den mislykkede månesonde i august. Den russiske rumsektor har kæmpet med mangel på finansiering, fiaskoer og korruptionsskandaler i de seneste år. På trods af disse udfordringer forbliver ISS et symbol på det igangværende samarbejde mellem Rusland og USA midt i spændinger og sanktioner.

Kilde: Agence France-Presse