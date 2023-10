Alle fire RS-25-motorer installeret på NASAs Artemis 2 Core Stage

NASAs Artemis-program, som har til formål at sende astronauter tilbage til Månen, nåede en betydelig milepæl med installationen af ​​alle fire RS-25-motorer på Core Stage-2 til brug i Artemis 2-missionen. Motorerne blev med succes fastgjort til fremdrifts- og flyelektroniksystemet, hvilket markerede et stort skridt fremad i programmet. Kernestadiet, der står på 212 fod, har to store flydende drivmiddeltanke og de fire RS-25-motorer.

Installationsprocessen begyndte i begyndelsen af ​​september, hvor den endelige motor blev installeret den 20. september. NASA har udtalt, at sikring og montering af alle fire motorer til scenen er en tidskrævende proces, der involverer fastgørelse af forskellige komponenter og udførelse af tests og checkouts for at sikre korrekt ydeevne.

Selvom der er gjort fremskridt med Core Stage-2, har et svejseproblem på Michoud Assembly Facility midlertidigt bremset arbejdet med Core Stage-3, som er afgørende for Artemis 3-missionen. NASA er dog optimistisk om, at der vil blive fundet en løsning. Core Stage-2 forventes afsluttet senere i år, mens Core Stage-3 er planlagt til at være færdig i slutningen af ​​2024 eller begyndelsen af ​​2025.

Ud over motorinstallationerne har de fornyede RS-25-motorer gennemgået deres første certificeringstest. Motorerne blev testet i 550 sekunder, hvilket overskred den krævede varighed med 50 sekunder. Denne test er den første af 12 planlagte test frem til 2024, og den har til formål at vurdere effektiviteten af ​​nye motorkomponenter.

På trods af fremskridtene har NASAs Artemis-program været udsat for kritik for dets bæredygtighed og høje omkostninger. Den fuldt forbrugbare SLS Moon-raket, der blev brugt i programmet, er blevet anset for uoverkommelig af generalinspektøren. NASA forbliver dog forpligtet til programmet og arbejder på at løse de økonomiske udfordringer.

kilder:

– Kilde 1: NASA

– Kilde 2: NASASpaceFlight