Menneskelige celler følger et mønster af størrelse og antal

I en nylig undersøgelse offentliggjort i Proceedings of the National Academy of Sciences har forskere fra McGill University opdaget et fascinerende mønster i menneskelige celler, der ser ud til at følge en konsekvent matematisk symmetri på tværs af hele organismen. Undersøgelsen afslører et omvendt forhold mellem cellestørrelse og antal, hvilket tyder på en afvejning mellem disse variable.

Cellestørrelse og celleantal spiller en afgørende rolle i menneskekroppens vækst og funktion. Men indtil nu har ingen omfattende undersøgelse undersøgt forholdet mellem disse faktorer på tværs af hele den menneskelige organisme. For at udfylde dette hul kompilerede forskerholdet data fra over 1,500 offentliggjorte kilder for at skabe et detaljeret datasæt af cellestørrelse og tælle på tværs af større celletyper.

Resultaterne af undersøgelsen viser, at når cellestørrelsen øges, falder celletallet og omvendt. Det betyder, at celler inden for en given størrelsesklasse bidrager lige meget til kroppens samlede cellulære biomasse. Forholdet mellem cellestørrelse og antal gælder på tværs af forskellige celletyper og størrelsesklasser, hvilket indikerer et konsistent mønster af homeostase.

Forskerne vurderer, at en mand har cirka 36 billioner celler i kroppen, mens kvinder har omkring 28 billioner celler, og et ti-årigt barn har cirka 17 billioner celler. Fordelingen af ​​cellebiomasse er domineret af muskel- og fedtceller, mens røde blodlegemer, blodplader og hvide blodlegemer har en væsentlig indflydelse på celletallet.

Interessant nok opretholder hver celletype et karakteristisk størrelsesområde, der forbliver ensartet gennem et individs udvikling. Dette mønster er konsistent på tværs af pattedyrarter, hvilket tyder på et grundlæggende princip for cellebiologi.

Samlet set kaster denne forskning lys over det indviklede forhold mellem cellestørrelse og antal i den menneskelige krop. Resultaterne giver værdifuld indsigt i cellernes udvikling og funktion, hvilket åbner nye veje for yderligere udforskning inden for biologi.

kilder:

– Proceedings of the National Academy of Sciences (2023)

– Institut for Jord- og Planetvidenskab, McGill University, Canada.