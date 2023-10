Hvad er kometer lavet af, og hvor kommer de fra?

Kometer er himmelobjekter, der fanger vores fantasi med deres lyse striber hen over himlen og deres lange haler. Men har du nogensinde undret dig over, hvad kometer er lavet af, og hvor de kommer fra?

Kometer er faktisk rester fra dannelsen af ​​vores solsystem for omkring 4.5 milliarder år siden. Det meste af gas, støv, sten og metal endte i Solen og planeterne, men det, der ikke blev fanget, dannede kometer og asteroider.

Kometer omtales ofte som "beskidte snebolde" eller "iskolde snavsbolde", fordi de er klumper af sten, støv, is og frosne gasser og molekyler. Kernen i en komet er kernen, der består af disse materialer.

Omkring kernen er et luftigt lag af is, der ligner en snekegle, og en tæt krystallinsk skorpe. Skorpen dannes, når kometen kommer tæt på Solen, og dens ydre lag varmes op. Med deres sprøde yderside og luftige indeni er kometer blevet sammenlignet med friturestegt is.

De fleste kometer er kun nogle få miles brede, hvor den største kendte komet er omkring 85 miles bred. De er relativt små og mørke, hvilket gør dem kun synlige, når de kommer tæt på Solen.

Når en komet nærmer sig Solen, varmes den op og gennemgår en proces kaldet sublimering. Det er, når de frosne gasser og molekyler på kometens overflade ændres direkte fra et fast stof til en gas. Den frigjorte gas og støv danner en sky omkring kometen kendt som koma.

Komaen interagerer med Solen for at skabe to haler. Ionhalen består af gas og ser blå i farven. Støvhalen er dannet af støvpartikler, der frigives under sublimering og reflekterer sollys, hvilket giver halen en buet form.

Kometer har meget excentriske baner, hvilket betyder, at de har aflange ovaler med ekstreme baner, der fører dem både tæt på og langt fra Solen. De tilbringer det meste af deres tid i fjerntliggende områder af solsystemet og bevæger sig langsomt gennem de ydre områder.

Mange kometer menes at stamme fra Oort-skyen, en rund skal af små solsystemlegemer, der omgiver vores solsystem. Kometer fra Oort-skyen har lange omløbsperioder på over 200 år og kaldes langtidskometer.

Kortperiodekometer har på den anden side omløbsperioder på mindre end 200 år. Nogle korttidskometer kommer fra Kuiperbæltet, et asteroidebælte ud over Neptun. Der er også kometer fra Jupiter-familien, der har omløbsperioder på mindre end 20 år og når kun så langt som til Jupiters kredsløb.

Kometer tilbringer relativt kort tid i det indre solsystem og lysner op, når de nærmer sig Solen, før de forsvinder og vender tilbage til det ydre solsystem.

Kometer fortsætter med at fange vores nysgerrighed og give indsigt i vores solsystems oprindelse.

