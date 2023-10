En massiv komet nærmer sig Jorden: 12P/Pons-Brooks

By

En kolossal komet, tre gange større end Mount Everest, er på vej mod Jorden. Kendt som 12P/Pons-Brooks, har dette enorme himmelobjekt en anslået diameter på 18.6 miles. Kometens kerne indeholder kryomagma, en blanding af is, støv og gas. For nylig eksploderede kometen for anden gang på fire måneder og genvandt sine karakteristiske "hornede" træk.

Eksplosionen opstår, når solstråling påvirker det indre af kometen, hvilket forårsager en stigning i trykket og udløser en eksplosion. Det kolde indhold af kometen bliver derefter kastet ud i rummet gennem sprækker i kernen, hvilket skaber det hornlignende udseende. Richard Miles fra The British Astronomical Association (BAA) spekulerer i, at den ejendommelige form af de kryovulkaniske åbninger, kombineret med blokeringer, fører til udvisning af materiale i et unikt strømningsmønster.

Interessant nok er 12P blandt de få kometer, der vides at have aktive isvulkaner. BAA har nøje overvåget kometen og opdagede den anden eksplosion den 5. oktober. Den øgede lysstyrke, der blev observeret under denne eksplosion, skyldtes yderligere lys, der reflekterede fra det udvidede koma, gas- og støvskyen, der omgiver kernen. Billeder af eksplosionen blev taget ved hjælp af 2.0 m Faulkes Telescope North på den hawaiiske ø Maui af Jose Manuel Pérez Redondo.

På trods af dens nuværende bane mod Jorden, forventes den nærmeste tilgang af 12P/Pons-Brooks ikke før den 21. april 2024. Hvis det er synligt med det blotte øje, vil det være en betydningsfuld begivenhed for astronomer. Der vil dog gå over et århundrede, før kometen vender tilbage til vores nærhed, med den næste forudsagte tilbagevenden i 2095. Heldigvis vil den være i en sikker afstand af 232 millioner km fra Jorden.

Denne komet har været kendt af videnskabsmænd i et stykke tid. Det blev først opdaget af Jean-Louis Pons den 12. juli 1812, og senere uafhængigt genopdaget af William Robert Brooks i 1883. Det er derfor, det omtales som 12P/Pons-Brooks. Udbruddet i juli var det første i 69 år for 12P, hvor komaet udvidede sig 7,000 gange bredere end kernen.

Størrelsen af ​​komaet under den seneste eksplosion er fortsat usikker, men BBA rapporterer, at det var dobbelt så intenst som det forrige i sommeren. Mens videnskabsmænd fortsætter med at studere denne massive komet, præsenterer dens rejse mod Jorden en fascinerende himmelsk begivenhed, som astronomer ivrigt forventer.

Definitioner:

– Kryomagma: En blanding af is, støv og gas fundet i kometer.

– Nucleus: Den faste kerne af en komet.

– Koma: Gas- og støvskyen, der omgiver kernen af ​​en komet.

