Kometen Nishimura kommer sjældent til syne, før han ræser tilbage i rummet

En nyopdaget komet ved navn Nishimura skal nærme sig Jorden i næste uge, hvilket giver skywatchere en unik mulighed for at få et glimt af dette himmelske skue. Med sin slående grønne farve og store størrelse på en halv kilometer er kometen Nishimura et fængslende syn på nattehimlen.

På tirsdag vil denne komet komme inden for 78 millioner miles fra Jorden, før den begiver sig ud på sin rejse rundt om solen og tilbage ud i rummet. Mens Nishimuras bane er blevet omhyggeligt kortlagt, og den ikke udgør nogen trussel mod vores planet, giver dens udseende en chance for astronomer og entusiaster til at fange fantastiske billeder af denne kosmiske rejsende.

For at observere kometen Nishimura er det bedste tidspunkt før solopgang, hvor den vil stå lavt på himlen nær stjernebilledet Løven. Det anbefales at bruge en kikkert eller et lille teleskop for den bedste synlighed. Men efterhånden som Nishimura bevæger sig tættere på Jorden, vil den også blive lysere, hvilket gør den nemmere at få øje på med det blotte øje.

Kometen vil være synlig på den nordlige halvkugle indtil onsdag, hvor den forventes at forsvinde af syne. Men frygt ikke, da Nishimura vil dukke op igen på den sydlige halvkugle i slutningen af ​​september, hvilket giver endnu en mulighed for at se dens skønhed.

Det, der gør kometen Nishimura særlig speciel, er dens grønne farve, afledt af tilstedeværelsen af ​​"diatomisk kulstof, et meget reaktivt molekyle, der er skabt ud fra interaktionen mellem sollys og organisk materiale." Denne unikke egenskab har tiltrukket sig opmærksomhed fra både professionelle og amatørastronomer.

Interessant nok blev Nishimura ikke opdaget gennem automatiserede teleskopundersøgelser, men af ​​Hideo Nishimura, en amatørastronom i Japan, ved hjælp af et standard digitalkamera og en telelinse. Som et resultat blev kometen passende opkaldt efter sin opdager. Det er ikke første gang, Hideo Nishimura opdager kometer, da han tidligere har identificeret to andre.

Så hvis vejrforholdene tillader det, så benyt lejligheden til at se kometen Nishimuras sjældne optræden, før den ræser rundt om solen og siger farvel i de næste 400 år. Lad universets vidundere udfolde sig for dine øjne og undre dig over skønheden i vores kosmiske naboer.

kilder:

– USA TODAY Netværksrapportering og forskning

- Associeret presse

– NASA;

– planetary.org;

– space.com;

– earth.com;

– astronomy.com