- Vil Comet 2/P Encke og Taurid-meteorerne 'narre' eller 'behandle' observatører i år?

Oktober og november er fantastiske måneder til meteorkiggeri, og 2023 er ingen undtagelse. I år er der en særlig grund til at være på vagt, da Comet 2P Encke, kilden til November Taurid Fireballs, når perihelium den 22. oktober. Desværre er dette års tilsynekomst af kometen ikke gunstig for jordbundne observatører. Den vil stå lavt på morgenhimlen, kun fire grader fra Solen, når den når perihelium på den anden side af sin bane.

Kometen 2P Encke har en omløbsperiode på 3.3 år og er en del af en større sværm kendt som Encke (eller Taurid) Complex. Den kredser inde i Merkurs kredsløb og rækker ud til asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter. Den næste gunstige passage af kometen er først den 11. juli 2030.

Taurid-meteorerne, også kendt som Halloween Fireballs, producerer to vandløb, der er aktive fra slutningen af ​​oktober til midten af ​​november. Mens de har en lav rate på kun fem meteorer i timen, er de berygtede for at producere ildkugler. I år finder Jægerens fuldmåne sted den 28. oktober, men den lyse måne bør ikke hindre ildkuglernes synlighed.

Andre meteorbyger at holde øje med i denne sæson omfatter Orioniderne, som topper om morgenen søndag den 22. oktober med en forventet hastighed på 20 meteorer i timen. Leoniderne, som topper omkring den 18. november, forventes at have en lavere rate på kun 15 meteorer i timen. Der er dog tegn på, at vi kan nærme os et ældre spor for Leonid-strømmen, hvilket kan føre til øget aktivitet.

Under meteorbyger kan du spore meteorer tilbage til strålerne i deres respektive konstellationer. For eksempel, hvis du kan spore en meteor tilbage til Orion, er det en Orionid, og hvis du kan spore den tilbage til Leo, er det en Leonid.

Samlet set, mens sigtbarheden af ​​Comet 2P Encke kan være begrænset i år, er der stadig masser at se frem til med Taurid-meteorerne og andre meteorbyger.

