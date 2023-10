Astronomer ser en komet på størrelse med byen på vej mod Jorden

Astronomer har opdaget en komet på størrelse med en by med frysende kryovulkaner, der er på vej mod Jorden. Med navnet 12P/Pons-Brooks er denne gigantiske rumklippe cirka tre gange så stor som Mount Everest. Det er klassificeret som en kryovulkanisk komet, hvilket betyder, at det er en kold vulkan, der konstant udsender iskoldt affald i hele vores solsystem. Kometen følger en 71-årig kredsløb om solen og blev sidst observeret af mennesker i 1954. For nylig opdagede astronomer nye billeder af kometen, der afslørede to horn, der ragede ud fra den.

Kometen, der er placeret i Hercules-stjernebilledet, vil lave sit nærmeste gennemløb til Jorden den 21. april 2024. Den forventes at nå en størrelsesorden på +4, hvilket indikerer dens lysstyrke på himlen. Et lavere tal angiver et lysere objekt. Til sammenligning har Nordstjernen en størrelsesorden på +2. Derfor kan kometen være synlig med det blotte øje i maj og juni 2024, med dets lyseste punkt forudsagt at være den 2. juni. Efter dens tætte tilnærmelse til Jorden vil 12P/Pons-Brooks først være synlig for mennesker igen i 2095 .

Kilder: Ingen