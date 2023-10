Colorado er vidne til en sjælden "Ring of Fire"-solformørkelse

Colorado-beboere vil have mulighed for at overvære en sjælden himmelsk begivenhed lørdag morgen, da en "ring af ild" solformørkelse finder sted. Denne type formørkelse, kendt som en ringformet solformørkelse, opstår, når månen passerer mellem solen og jorden. Men på grund af, at månen er længere væk fra jorden, ser den ud til at være mindre i størrelse og blokerer ikke helt for solen, hvilket skaber en fascinerende "ildring"-effekt på himlen.

Mens de fleste dele af Colorado, inklusive Denver, ikke vil opleve den fulde "Ring of Fire", kan beboerne stadig observere cirka 82% af solens dækning af månen. For at være vidne til den komplette formørkelse skal individer rejse til områder i det sydvestlige Colorado, såsom Four Corners-regionen eller nærliggende byer som Albuquerque eller Santa Fe, New Mexico.

Den kommende formørkelse har skabt en masse spænding, hvilket har resulteret i øget trafik langs Highway 160 Corridor. Colorado Department of Transportation (CDOT) har udstedt en advarsel til chauffører om at være forsigtige og forberedte på ekstra trængsel.

I Denver vil formørkelsen begynde kl. 9:14 og nå sin maksimale dækning på 82 % kl. 10:36 og slutte kl. 12:06. Denver Museum of Nature and Science vil tilbyde teleskoper til offentlig brug for sikker observation formørkelsen.

For at beskytte ens øjne under formørkelsen er det afgørende at bruge ordentlig øjenbeskyttelse. Almindelige solbriller er ikke tilstrækkelige til at forhindre øjenskader. Særlige solformørkelsesbriller anbefales og bør bruges under hele formørkelsens varighed. Alternativt kan seerne lave en pinhole-projektor af genstande såsom en kornkasse for indirekte at observere formørkelsen. Kameraer, kikkerter og teleskoper bør også udstyres med specielle solfiltre.

For dem, der ikke er i stand til at se formørkelsen sikkert derhjemme, er Denver Museum of Nature and Science vært for en formørkelsesbegivenhed fra kl. 9 til kl. 1

At være vidne til denne sjældne "ring af ild" solformørkelse lover at blive en ærefrygtindgydende begivenhed, som ikke bør gå glip af.

