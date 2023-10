Cyklotronstrålingsemissionsspektroskopi: En lovende tilgang til måling af den undvigende neutrinos masse

Et hold af internationale forskere har udviklet en ny metode kaldet Cyclotron Radiation Emission Spectroscopy (CRES) til potentielt at måle massen af ​​neutrinoen, en subatomær partikel, der har unddraget sig vejning. Undersøgelsen, offentliggjort i Physical Review Letters, viser løftet fra Project 8, samarbejdet bag CRES, om ikke kun at måle neutrinoens masse, men også kaste lys over dens indflydelse på universets tidlige udvikling.

Tidligere eksperimenter har nået grænserne for at indsnævre rækkevidden af ​​neutrinoens masse. Project 8-teamet mener, at deres tilgang, der fokuserer på beta-henfald ved hjælp af tritium, en radioaktiv variant af brint, kunne give svaret. I stedet for direkte at detektere neutrinoen, der passerer gennem det meste detektorteknologi, måler forskerne den frie elektron, der genereres under beta-henfald. Den "manglende" energi fra beta-henfald kan tilskrives neutrinoens masse og bevægelse.

I deres nylige undersøgelse demonstrerede Project 8-forskerne den vellykkede brug af CRES til at spore og registrere beta-henfald. Denne teknik kunne potentielt beregne massen og egenskaberne af en neutrino. CRES-detektoren, udviklet af teamet, har potentialet til at overgå eksisterende teknologi med hensyn til skalerbarhed og følsomhed.

Holdet sporede over 3,700 tritium beta-henfaldshændelser, hvilket beviste effektiviteten af ​​deres eksperimentelle system. De arbejder nu på design til at skalere eksperimentet op og fange flere beta-forfaldsbegivenheder. Derudover udvikler de metoder til at producere, afkøle og fange individuelle tritiumatomer. Disse fremskridt vil være afgørende for at nå og overgå den følsomhed, der er opnået ved tidligere eksperimenter.

Project 8 skiller sig ud i sin innovative tilgang, der ikke kun justerer eksisterende teknikker, men skaber en helt ny metode. Samarbejdet mellem eventyrlystne ingeniører og praktisk tænkende fysikere har ført til disse banebrydende udviklinger.

kilder:

Phys.org – Ingen URL tilgængelig