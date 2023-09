Asteroider: Fra videospil til det virkelige liv

Asteroider, både i det virkelige liv og i videospil, har skabt en del opsigt på det seneste. Spillere af Bethesdas nye open-world RPG, Starfield, har rapporteret at blive fulgt af asteroider, uanset hvor de går, selv på overfladen af ​​planeter. I mellemtiden har NASA i en separat udvikling i det virkelige liv kastet lys over en asteroide, der vil passere ekstremt tæt på Jorden i dag.

Den pågældende asteroide, kaldet Asteroid 2023 SJ, forventes at komme tættest på Jorden i dag, i en afstand af 6.4 millioner kilometer. På trods af denne tilsyneladende store afstand er den faktisk ret kort i astronomisk henseende. Rejser med en hastighed på 59,348 kilometer i timen, udgør asteroiden ingen trussel om at påvirke Jordens overflade. Faktisk er det ikke engang klassificeret som et potentielt farligt objekt på grund af dets relativt lille størrelse, anslået til at være mellem 118 og 265 fod bredt.

Asteroide 2023 SJ tilhører Apollo-gruppen af ​​nær-jord-asteroider, som er jordkrydsende rumsten med større semi-hovedakser end Jordens. Denne gruppe er opkaldt efter Apollo-asteroiden fra 1862, opdaget i 1930'erne.

Interessant nok har forskere for nylig opdaget tre undvigende asteroider, der gemmer sig bag solens blænding. En af dem er den største potentielt farlige genstand for Jorden, der er opdaget i de sidste otte år. For at lokalisere og observere disse asteroider brugte astronomer Dark Energy Camera (DECam) monteret på Victor M. Blanco 4-meter-teleskopet i Chile.

At finde og spore asteroider er afgørende for potentiel påvirkningsforebyggelse, da disse rumsten kan udgøre en trussel mod Jorden. Mens chancerne for en asteroidekollision er sjældne, har deres størrelse og historie med påvirkninger gjort dem til en grund til bekymring i det videnskabelige samfund. Både i det virkelige liv og i den virtuelle verden af ​​videospil fortsætter asteroider med at fange vores fantasi og minde os om vidundere og risici ved udforskning af rummet.

kilder:

– Bethesdas Starfield Player-rapporter: [kilde]

– NASA's Center for Nær-Jorden Objekt Studier: [kilde]

– NASAs Dark Energy Camera Observation: [kilde]