Sejr: Kræftoverlevere drager fordel af adgang til kliniske forsøg tæt på hjemmet

Steve Wadey og Marilyn De Haas, begge indbyggere i Stratford, Victoria, mødtes for nylig på trods af, at de boede mindre end en kilometer fra hinanden. De deler en fælles oplevelse som deltagere i et klinisk forsøg for melanom, en af ​​de dødeligste kræftformer i Australien. Deres adgang til disse forsøg har dog været væsentligt anderledes.

Steve, der blev diagnosticeret med melanom i 2015, måtte tage en udmattende 560 km rundtur til The Alfred i Melbourne i næsten seks år for at modtage behandling. Den aggressive karakter af hans kræftsygdom førte til, at han deltog i flere kliniske forsøg, hvor hans plejeteam på Alfred Hospital gav uvurderlig støtte.

På den anden side behøvede Marilyn, diagnosticeret for seks måneder siden, ikke at rejse så langt som Melbourne for at få adgang til et klinisk forsøg. Takket være TrialHub-programmet, som samarbejder med regionale og landlige hospitaler for at bringe kliniske forsøg tættere på patienterne, er kliniske forsøg nu tilgængelige på Latrobe Regional Health, en times kørsel væk fra hendes hjem. Marilyn er regionens første lokale deltager i et klinisk forsøg med melanom og har reageret positivt på forsøgsbehandlingen.

TrialHub-programmet, finansieret af den føderale regering, har til formål at reducere patienternes rejser og mentale byrde ved at tilbyde behandlingsmuligheder tættere på hjemmet. Latrobe Regional Health har nydt godt af dette partnerskab ved at åbne 23 kliniske forsøg siden 2019 og forventer yderligere udvidelse af sine forsknings- og kliniske forsøgskapaciteter i fremtiden.

Denne adgang til kliniske forsøg har haft en betydelig indflydelse på livet for både Steve og Marilyn. Steve, der nu er gift med et barn og en succesfuld karriere, krediterer kliniske forsøg for hans evne til at fortsætte med at bekæmpe sin kræftsygdom. Marilyn, der er i stand til at fortsætte med sine daglige aktiviteter og endda planlægge en rejse, er begejstret over den positive reaktion fra hendes melanom på forsøgsbehandlingen.

TrialHub-programmet er ikke begrænset til Latrobe Regional Health, men understøtter også andre hospitaler såsom Bendigo Health, Peninsula Health, Northern Health, Bass Coast Health og Mildura Public Base Hospital. Pilotprogrammet er sat til at være færdigt i 2025, med håb om at gentage dets succes i hele landet.

kilder: Stratford Press