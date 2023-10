Dyb koralblegning i Det Indiske Ocean: En kraftig advarsel om virkninger af klimaændringer

Forskere har gjort en alarmerende opdagelse af dyb koralblegning i Det Indiske Ocean, udfordret tidligere overbevisninger om korallers modstandsdygtighed og fremhævet de bredere virkninger af klimaændringer på marine økosystemer. Dette banebrydende fund afslører de dybeste beviser for blegning af koralrev, hvor skader opstår mere end 90 meter (300 fod) under havoverfladen.

Koralskaden, der tilskrives en stigning på 30 % i havtemperaturer forårsaget af dipolen i Det Indiske Ocean, påvirkede op til 80 % af revene i visse dele af havbunden. Tidligere blev disse dybder anset for at være modstandsdygtige over for havets opvarmning. Denne opdagelse tjener dog som en skarp advarsel om skaden forårsaget af stigende havtemperaturer og den skjulte skade, der påføres den naturlige verden som følge af klimaændringer.

Forskere fra University of Plymouth, som offentliggjorde deres undersøgelse i Nature Communications, brugte undervandskameraer til at transmittere levende billeder til deres forskningsfartøj. Disse billeder gav det første glimt af koraller, der var blevet bleget. Interessant nok, mens de dybere rev oplevede blegning, viste lavvandsrev ingen tegn på skade.

Forskerholdet fra University of Plymouth har studeret det centrale Indiske Ocean i over et årti ved at bruge forskellige metoder til at overvåge og forstå den unikke oceanografi og livet i regionen. Det første bevis på koralskader blev observeret under et forskningstogt i november 2019, hvor fjernbetjente undervandsfartøjer udstyret med kameraer blev brugt.

Yderligere analyse af data indsamlet under forskningskrydstogtet og satellitovervågning af havforhold og temperaturer afslørede, at mens overfladetemperaturerne næsten ikke ændrede sig, steg temperaturen under overfladen markant. Denne uddybning af termoklinen, forårsaget af en forstærket regional ækvivalent til El Nino, var i sidste ende den underliggende årsag til koralblegningen.

Implikationerne af denne forskning er betydelige. Det demonstrerer mesofotiske koraløkosystemers sårbarhed over for termisk stress og giver nye beviser for den indvirkning, klimaændringer har på vores hav. Den stigende blegning af mesofotiske koraller vil føre til koraldødelighed, tab af biodiversitet og en reduktion i de kritiske økosystemtjenester, som disse rev leverer.

Selvom dele af det berørte rev har vist tegn på bedring, er fortsat overvågning af havbunden i det dybe hav afgørende. Det er vigtigt at erkende, at lavvandede koraller også oplever hyppigere og mere alvorlige skader, og antagelsen om, at mesofotiske koraller ville kompensere for dette, er nu tvivlsom. Med dybvandskoraller, der stort set forbliver understuderet, er det sandsynligt, at lignende blegningshændelser går ubemærket hen over hele planeten.

Regionernes oceanografi bliver påvirket af naturligt forekommende cyklusser, der forstærkes af klimaændringer. Den kombinerede indflydelse fra El Nino og Dipolen i Det Indiske Ocean forårsager alvorlige påvirkninger i det centrale Indiske Ocean. At tackle disse udfordringer og øge vores forståelse af dybvandskoraløkosystemer er afgørende for at afbøde de ødelæggende virkninger af klimaændringer på vores verden.

kilder:

– University of Plymouth

– Naturkommunikation