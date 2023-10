Indvirkningen af ​​klimaændringer på havstøj

En nylig undersøgelse tyder på, at klimaændringer vil gøre visse dele af havet mere støjende, selv med bestræbelser på at reducere kulstofemissioner. Stigningen i støjforurening i havene begyndte under den industrielle revolution og er forårsaget af forskellige menneskelige aktiviteter såsom skibstrafik, seismisk efterforskning og olieboring. Undersøgelsen, udført af forskere ved Royal Netherlands Institute for Sea Research, fokuserer på klimaændringernes indvirkning på det marine lydlandskab, især i Nordatlanten og det arktiske hav.

Forskerne fandt ud af, at både temperatur og pH-niveauer i havvand påvirker udbredelsen af ​​lyd. Mens havforsuring på grund af øget kuldioxidabsorption har en tendens til at mindske absorptionen af ​​lavfrekvente lyde, kommer hovedeffekten på havets støj fra ændringer i havtemperaturen. Ved at modellere lydudbredelse under forskellige kulstofemissionsscenarier forudsiger undersøgelsen en stigning i undervandslyd med 7 decibel, hvis moderate kulstofemissioner fortsætter i Nordatlanten.

Denne stigning i støj tilskrives en "lydkanal", der dannes, når klimaændringer ændrer lagdelingen af ​​havet, hvilket resulterer i koldere overfladevand. Især Nordatlanten vil opleve åbningen af ​​denne lydkanal, så lyde kan rejse meget længere. Det forventes at have en betydelig indvirkning på marine arter, der er afhængige af lyd til kommunikation, parring og jagt, hvor havpattedyr, især hvaler, er de mest berørte.

Interessant nok fandt forskerne også ud af, at dette mere støjende hav vil forekomme uanset niveauet af kulstofemissioner i de kommende årtier. Selv med bestræbelser på at begrænse kulstofemissioner er ændringerne i havets støj uundgåelige. Det fulde omfang af indvirkningen på marine arter undersøges dog stadig.

