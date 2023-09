Forskere bruger kamerahack til at afsløre skjulte områder i solens atmosfære

Et team af forskere bag Solar Orbiters Extreme Ultraviolet Imager (EUI) har med succes brugt et kamerahack til at tage billeder af sjældent sete områder af Solens atmosfære. Ved at tilføje en lille, udragende "tommelfinger" til instrumentet, blev det skarpe lys fra Solen blokeret, så det svagere lys fra dens atmosfære kunne ses.

Hacket involverede ændring af sikkerhedsdøren på EUI-kameraet, som åbnes for at lukke lyset ind. Ved at stoppe døren halvt med tommelfingeren blev det skarpe lys fra Solens skive afskærmet, hvilket afslørede det ultraviolette lys fra koronaen, den yderste del af atmosfæren. Resultatet er et ultraviolet billede af Solens korona, med Solens skive overlejret i midten.

Koronaen, som normalt er skjult af det skarpe lys fra Solens overflade, er typisk kun synlig under en total solformørkelse. Ved at efterligne formørkelseseffekten var forskerne i stand til at tage billeder af koronaen, som længe har forbløffet forskere på grund af dens højere temperaturer sammenlignet med Solens overflade.

ESA's Solar Orbiter, der blev lanceret i 2020, har til formål at tage nærbilleder af Solen ved hjælp af seks instrumenter til at opklare nogle af dens mysterier. Dette kamerahack har demonstreret potentialet for en ny type instrument, der kan fange både billeder af Solen og dens korona.

