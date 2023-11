Forkæl dig selv med ro: Udforsk charmen ved 345 € West Cork Farmhouse

Oplev indbegrebet af landskab med et charmerende bondehus beliggende i hjertet af West Cork. Denne fredfyldte ejendom på 345 € tilbyder en dejlig flugt fra det travle byliv i Dublin 14. Med en bæredygtig renovering, der omfavner essensen af ​​den originale struktur, blander dette idylliske hjem problemfrit traditionel æstetik med moderne bekvemmeligheder.

Det rummelige stuehus ligger på et vidtstrakt stykke jord, så du kan fordybe dig i naturens skønhed. Med bølgende bakker, frodige grønne enge og en følelse af ro tilbyder ejendommen et velkomment tilflugtssted for dem, der søger fred og ensomhed.

Træd ind i stuehuset, og du vil blive betaget af dens varme og indbydende atmosfære. Interiøret er omhyggeligt designet for at bevare stuehusets rustikke charme, samtidig med at det smagfuldt indeholder moderne elementer. Fra de synlige træbjælker til stenpejsen udstråler hver detalje en følelse af historie og karakter.

Det renoverede bondehus kan prale af rigelig boligareal, herunder en hyggelig stue, et fuldt udstyret køkken og rummelige soveværelser. Der er også en charmerende udendørs terrasse, hvor du kan nyde en morgenkop kaffe, mens du fordyber dig i det betagende landskab.

Hvis du længes efter et enklere liv, væk fra byens larm og trængsel, er denne West Cork-gård den perfekte investering. Uanset om du ønsker at trække dig tilbage i ro eller søger et charmerende feriehus, tilbyder denne ejendom uendelige muligheder for at skabe varige minder.

FAQ:

Q: Hvad er prisen på West Cork-gården?

A: Stuehuset er prissat til €345k.

Q: Hvad er placeringen af ​​stuehuset?

A: Stuehuset er beliggende i den naturskønne region West Cork.

Spørgsmål: Tilbyder stuehuset moderne faciliteter?

A: Ja, stuehuset har en bæredygtig renovering, der inkorporerer moderne bekvemmeligheder, mens den bevarer sin rustikke charme.

Q: Er stuehuset omgivet af natur?

A: Ja, ejendommen er beliggende midt i bølgende bakker og frodige grønne enge, hvilket giver et fredfyldt og malerisk miljø.