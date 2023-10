Ny forskning viser, at 40 % af individerne vælger at forblive uvidende om konsekvenserne af deres beslutninger

En ny undersøgelse udført af forskere ved University of Amsterdam har fundet ud af, at 40 % af individerne vælger at forblive uvidende om, hvordan deres beslutninger påvirker andre, og bruger ofte denne ubevidsthed til at handle mere egoistisk. Denne adfærd, der omtales som "forsætlig uvidenhed", er beslægtet med forbrugere, der vender det blinde øje til den problematiske oprindelse af de produkter, de køber.

Forskerne gennemførte en meta-analyse af 22 forskningsstudier, der involverede 6,531 deltagere. I disse undersøgelser blev nogle deltagere informeret om konsekvenserne af deres handlinger, mens andre havde valget mellem at lære eller forblive uvidende. Forskerne opdagede, at når de fik muligheden, valgte 40 % af individerne ikke at lære konsekvenserne af deres handlinger.

Desuden afslørede undersøgelsen, at bevidst uvidenhed var forbundet med et fald i altruistisk adfærd. Deltagere, der blev gjort opmærksomme på konsekvenserne af deres handlinger, var 15.6 procentpoint mere tilbøjelige til at handle generøst sammenlignet med dem, der valgte at forblive uvidende.

Forskerne antog, at en grund til bevidst uvidenhed kunne være ønsket om at bevare en positiv selvopfattelse som en altruistisk person. Undersøgelsen viste, at deltagere, der valgte at lære konsekvenserne af deres handlinger, var 7 procentpoint mere tilbøjelige til at handle generøst, hvilket tyder på, at ægte altruistiske individer er mere tilbøjelige til at uddanne sig selv om konsekvenserne af deres beslutninger.

Denne forskning kaster lys over udbredelsen og de skadelige virkninger af bevidst uvidenhed. Det tyder på, at mange handlinger af opfattet altruisme kan være mere drevet af samfundsmæssigt pres og selvbillede snarere end en ægte bekymring for andres velbefindende. At forstå motiverne bag bevidst uvidenhed kan hjælpe med at udvikle strategier til at bekæmpe denne adfærd og fremme mere informeret beslutningstagning.

