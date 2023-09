Forskere afslører hemmeligheder bag Triple-Star System

Forskere i Kina har gjort betydelige fremskridt med at forstå opførselen af ​​tredobbelte stjernesystemer i universet. Inspireret af Liu Cixins roman "The Three-Body Problem" studerede forskerne GW Ori-systemet, som består af tre stjerner placeret omkring 1,300 lysår væk fra Jorden. Ved hjælp af data fra NASAs Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) var forskerne i stand til at observere periodiske ændringer i stjernernes lysstyrke og få indsigt i systemets geometriske struktur og udvikling.

Triple-star-systemer er almindelige i galaksen, hvor mere end halvdelen af ​​alle stjerner har en eller flere partnere. Disse systemer er imidlertid udfordrende at observere og forstå på grund af de komplekse vekselvirkninger mellem stjernerne. Forskerne håber at kunne bruge mere avancerede teleskoper, herunder det kommende China Space Station Telescope (CSST), til yderligere at studere og bedre forstå disse systemer.

GW Ori-systemet, der menes at være kun en million år gammelt, giver værdifuld indsigt i dannelsen af ​​stjerner og planeter. Forskerne opdagede to kortsigtede signaler med rotationsperioder på cirka to og tre dage, som er karakteristiske for meget unge stjerner. Fundene udelukkede også muligheden for, at der eksisterede liv i systemet, da det er for ungt til, at der er sket livsdannelse.

Forskernes arbejde fremmer ikke kun vores forståelse af triple-star-systemer, men baner også vejen for fremtidige undersøgelser ved hjælp af avancerede teleskoper som CSST. Med en større forståelse af disse komplekse systemer kan videnskabsmænd få indsigt i dannelsen og udviklingen af ​​stjerner, planeter og potentielt selve livet.

kilder:

– Liu Cixins roman "The Three-Body Problem"

– Science China Physics, Mechanics & Astronomy journal

– Data fra NASAs Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS)

– Det kommende China Space Station Telescope (CSST)