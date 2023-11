Ny forskning peger på kinesisk rumskrammel som årsagen til en mystisk indvirkning på månen

Et stykke affald styrtede ind i den anden side af månen sidste år, hvilket efterlod videnskabsmænd forundret. Nyere forskning har imidlertid kastet lys over mysteriet, hvilket indikerer, at objektet sandsynligvis var en kinesisk boosterraket. Forskningen udført af forskere fra University of Arizona, California Institute of Technology, Project Pluto og Planetary Science Institute tyder på, at objektet, kendt som WE0913A, er en del af et kinesisk Long March raketlegeme fra Chang'e 5-T1 mission lanceret i 2014.

Et af de spændende aspekter af nedslaget er det usædvanlige tvillingekrater, der er efterladt. Forskerne foreslår, at denne dobbeltkraterformation var forårsaget af en raketforstærker, som ramte månen i marts 2022. Deres ræsonnement er baseret på den observation, at objektet ikke vaklede, da det faldt ned til månens overflade, men i stedet roterede i en stabil rullende tumle. Dette tyder på, at raketstadiet blev udlignet med en ekstra nyttelast for at bevare dens stabilitet.

Holdets analyse indikerer også, at den ikke-oplyste nyttelast, sandsynligvis fastgjort til fronten af ​​raketscenen, spillede en væsentlig rolle i dens rotation og stabilitet. Den nøjagtige karakter af denne nyttelast forbliver dog et mysterium, og forskerne forventer ikke at afsløre dens formål eller identitet.

Ud over at give indsigt i styrtets oprindelse og karakter fremhæver denne forskning vigtigheden af ​​at spore og forstå rumaffald. Efterhånden som tilstedeværelsen af ​​menneskeskabte objekter øges i rummet, bliver det afgørende at overvåge og styre de potentielle risici, de udgør for både bemandede og ubemandede rummissioner.

FAQ:

Q: Hvad forårsagede den mystiske indvirkning på månen?

A: Nyere forskning tyder på, at nedslaget var forårsaget af en kinesisk boosterraket kendt som WE0913A.

Q: Hvorfor er denne påvirkning betydelig?

A: Nedslaget er betydeligt, fordi det efterlod en usædvanlig tvillingkraterformation, hvilket indikerer involvering af et stort rakettrin.

Q: Hvilke beviser understøtter teorien om, at objektet var en kinesisk raket?

A: Forskere kortlagde objektets bane ved hjælp af jordbaserede teleskoper og konkluderede, at det er en del af et kinesisk Long March-raketlegeme fra Chang'e 5-T1-missionen.

Spørgsmål: Hvad var den ikke-oplyste nyttelast knyttet til raketscenen?

A: Den nøjagtige art og formålet med den ikke-oplyste nyttelast forbliver ukendt.

Q: Hvad er implikationerne af denne forskning?

A: Denne forskning fremhæver vigtigheden af ​​at overvåge og styre rumaffald for at mindske potentielle risici for fremtidige rummissioner.