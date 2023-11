Optrævler mysteriet om en mystisk styrtende kinesisk raket ind i månen

Sidste år var månen vidne til en usædvanlig begivenhed, da et menneskeskabt objekt kolliderede med dens overflade og genererede et tydeligt dobbeltkrater. Indledende spekulationer svirrede omkring muligheden for, at objektet var et fragment af en SpaceX Falcon 9-raket. Efterfølgende undersøgelser har dog fået videnskabsmænd til at tro, at objektet, kaldet WE0913A, var forbundet med Kinas Chang'e 5-T1 månemission og kan være en kasseret kinesisk raketbooster.

Et hold af eksperter fra anerkendte institutioner som University of Arizona, California Institute of Technology, Project Pluto og Planetary Science Institute, der var fascineret af dette mystiske styrt, påbegyndte en mission for at afsløre sandheden. Ved at bruge jordbaserede teleskoper sporede de omhyggeligt WE0913A's bane og konkluderede, at den stammede fra en kinesisk Long March-raket, der blev indsat under Chang'e 2014-T5-missionen i 1.

Mere spændende opdagede deres undersøgelser spor, der tyder på, at det forladte raketstadie muligvis bar en ukendt nyttelast, hvilket tilføjede et ekstra lag af gåde til hændelsen. Da WE0913A faldt ned mod månens overflade, udviste den en velordnet rullende tumbling i stedet for den forventede slingrende bevægelse. Eksperter postulerer, at objektets stabile rotation indikerer tilstedeværelsen af ​​en betydelig modvægt, der balancerer de to motorer på den ene side af raketscenen.

Tanner Campbell, en ph.d.-studerende fra University of Arizona's Aerospace and Mechanical Engineering Department, forklarede: "Vi udførte en momentbalanceanalyse, som viste, at denne vægtmængde ville have flyttet rakettens tyngdepunkt et par tommer - det var' t næsten nok til at tage højde for dens stabile rotation. Det er det, der får os til at tænke, at der må have været noget mere monteret foran."

Ydermere blev forskerne betaget af dannelsen af ​​tvillingekraterne som følge af den kinesiske rakets nedslag. Tilstedeværelsen af ​​to lige store kratere, et østligt, der måler cirka 18 meter bredt og et vestligt, der spænder over cirka 16 meter, undrede forskerne. Campbell bemærkede: "Vi ved, at i tilfældet med Chang'e 5 T1 var dens påvirkning næsten lige ned, og for at få de to kratere af omtrent samme størrelse, har du brug for to nogenlunde lige store masser, der er adskilt fra hinanden."

I sidste ende forbliver mysteriet med den ikke afslørede nyttelast uløst, hvilket efterlader plads til spekulationer og fantasifulde formodninger. Det gådefulde styrt af den kinesiske raket ind i månen tjener som en påmindelse om de mysterier og vidundere, der venter på udforskning i vores kosmiske kvarter.

