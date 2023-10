Opdagelse af to nye pattedyrarter i det sydvestlige Kinas autonome region Tibet

Et hold kinesiske forskere har for nylig opdaget to nye arter af Soriculus, en slægt af pattedyr, i den autonome region Tibet i det sydvestlige Kina. Dette fund er vigtigt, da det vil inspirere til yderligere forskning i mangfoldigheden af ​​små pattedyr i regionen. Forskerholdet, ledet af Chen Zhongzheng fra Anhui Normal University og Jiang Xuelong fra Kunming Institute of Zoology, gennemførte en omfattende undersøgelse i Himalaya-Gaoligong-bjergene over en periode på fem år for at få en bedre forståelse af den taksonomiske klassifikation og evolutionære sammenhænge. inden for slægten Soriculus.

Under deres undersøgelse fandt holdet to prøver, der var klart forskellige fra andre grene med hensyn til morfologi, og de blev beskrevet som to nye arter: Soriculus medogensis og Soriculus nivatus. En anden prøve, som også adskiller sig fra andre grene, har potentiale til at være en ny art, men flere prøver er nødvendige for yderligere bekræftelse. I øjeblikket er slægten Soriculus anerkendt som monotypisk, der kun indeholder én art kaldet Soriculus nigrescens, hovedsageligt fundet i Himalaya og de sydlige Hengduan-bjerge.

Opdagelsen af ​​disse nye arter er særlig vigtig i Medog amt, kendt som det naturlige museum for vegetationstyper. Det har en bred vifte af vegetation, herunder tropiske regnskove, hvilket gør det til et økologisk velbevaret område. Regionens enorme højdeforskel, varierede klimatiske zoner, komplekse geografiske struktur og rige artsressourcer gør det til et ideelt sted at studere biodiversitet. Forskerne mener, at der kan være en større mangfoldighed af små pattedyr i området, der endnu ikke er opdaget, og yderligere undersøgelser og undersøgelser er berettigede.

Denne nylige opdagelse tilføjer til den voksende liste over nye arter fundet i det sydvestlige Kina. I 2021 blev to nye arter af uldne flyvende egern fundet i Yunnan-provinsen og Tibet. Disse resultater understreger vigtigheden af ​​fortsat udforskning og forskning for at afdække den rige biodiversitet i regionen.

kilder:

– Zoologisk tidsskrift for Linnean Society

– Chen Zhongzheng fra Anhui Normal University

– Jiang Xuelong fra Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences