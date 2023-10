Kinesisk gran har den højeste kulstofsinkrate i middelalderen, viser undersøgelse

En nylig undersøgelse udført af forskere fra den sydkinesiske botaniske have har vist, at kinesisk gran, også kendt som Cunninghamia lanceolata, har den højeste kulstofsænkningsrate i sin middelalder. Denne opdagelse er vigtig, da kinesisk gran er meget udbredt i skovrejsningsprogrammer i det sydlige Kina, og forståelse af dens kulstofbindingskapacitet kan hjælpe med indsatsen for at begrænse klimaændringerne.

Undersøgelsen fokuserede på en skovfarm i Guangdong-provinsen, der indsamlede data om kulstoflagring og bindingskapacitet af kinesisk gran i forskellige aldre. Forskerne analyserede kulstoflager i forskellige komponenter såsom træer, underjord, vegetation, affald, jord og hele økosystemet.

Resultaterne afslørede, at kulstoflageret steg markant med skovens alder, hvor det samlede kulstoflager i økosystemet næsten tredobledes fra 129.11 megagram pr. hektar ved fem års alderen til 348.43 ved 60 års alderen. Kulstofbindingsraten for kinesisk gran udviste en samlet stigning i de første to aldersintervaller, toppede i 15-20-årsintervallet og faldt derefter i de efterfølgende aldersintervaller.

Undersøgelsen konkluderede, at kulstofbindingsraten for kinesisk gran er afhængig af dens alder, med de højeste rater i dens middelalder på 15 til 20 år. Ledende forsker Liu Juxiu mener, at disse resultater kan være værdifulde for nationale foranstaltninger til afbødning af klimaændringer og skovrejsningsprogrammer.

Undersøgelsen, offentliggjort i tidsskriftet Science of The Total Environment, kaster lys over kulstofbindingspotentialet af kinesisk gran og fremhæver dens rolle i at afbøde klimaændringer. Det giver nyttig indsigt til politiske beslutningstagere og organisationer, der er involveret i skovrejsningsbestræbelser, og understreger vigtigheden af ​​at overveje træernes alder for at maksimere fordelene ved kulstofbinding.

kilder:

– China Science Daily

– Videnskab om det samlede miljø