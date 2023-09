Nyt bredfeltteleskop i Kina tager et fantastisk billede af Andromedagalaksen

Kina har for nylig afsløret sit nyeste bredfeltteleskop, Wide Field Survey Telescope (WFST), beliggende i bjergene i Qinghai-provinsen. Med en diameter på 8.2 fod (2.5 meter) er WFST den største tidsdomæneundersøgelsesfacilitet på den nordlige halvkugle. Udstyret med 9k x 9k mosaik CCD-detektorer har den en opløsning på 9,000 pixels i både vandrette og lodrette akser, så den kan fange detaljerede astronomiske billeder.

WFST, der er udviklet i fællesskab af University of Science and Technology i Kina og Purple Mountain Observatory (PMO) under det kinesiske videnskabsakademi (CAS), har til formål at overvåge specifikke områder af himlen over tid og detektere forbigående astronomiske begivenheder såsom supernovaer og hændelser med tidevandsforstyrrelser. Det vil også forbedre Kinas muligheder inden for overvågning af objekter nær Jorden og tidlig varsling.

Debutbilledet udgivet af WFST er et betagende portræt af Andromeda-galaksen, der viser dens bredfelts- og højopløsningsmuligheder. Teleskopets avancerede designfunktioner, såsom en lang linsecylinder for at reducere strøglys og et mindre lysblokerende område for højere følsomhed, gør det sammenligneligt med det mest avancerede internationale observationsudstyr.

Konstruktionen af ​​WFST begyndte i juli 2019 nær Lenghu Town, beliggende på et plateau med en gennemsnitlig højde på 13,120 ft. (4,000 meter) over havets overflade. Denne strategiske beliggenhed byder på klar nattehimmel, stabile atmosfæriske forhold, tørt klima og minimal lysforurening.

WFST repræsenterer et betydeligt fremskridt for kinesisk astronomi og fremhæver landets ekspertise på området. Opkaldt efter den gamle kinesiske filosof Mozi, også kendt som Micius, som udførte tidlige optiske eksperimenter, viser teleskopet indenlandsk innovation og videnskabelige fremskridt i Kina.

