Kinas "Great Green Wall" skaber betydelig kulstofvask, undersøgelsesfund

Kinas Three-North Forestation Program (TNAP), også kendt som "Den Store Grønne Mur", har haft succes med at bekæmpe ørkendannelse og forbedre miljøet. En nylig undersøgelse offentliggjort i Ecological Processes udført af kinesiske forskere fra Institute of Applied Ecology ved det kinesiske videnskabsakademi afslører, at TNAP også har skabt en betydelig kulstofdræn.

TNAP, der blev påbegyndt i 1978, er det største økologiske genopretningsprojekt globalt og spænder over de tørre og halvtørre regioner i det nordøstlige, nord-centrale og nordvestlige Kina. Ved hjælp af fjernmålingsbilleder samt feltobservationer og nationale skovopgørelsesdata estimerede forskerne stigningen i kulstoflagre i biomasse, jord og den "økologiske effekt kulstof", som refererer til kulstofbinding som følge af reduceret jordtab på grund af skovrejsning .

Undersøgelsen viste, at det samlede skovareal i TNAP-projektets områder voksede fra cirka 221,000 kvadratkilometer i 1978 til cirka 379,000 kvadratkilometer i 2017. I løbet af de sidste fire årtier har TNAP bidraget til en kulstofdræn på 47.06 millioner tons kulstof pr. år. Desuden steg kulstofdrænet i overjordisk og underjordisk biomasse fra 0.843 milliarder tons i 1978 til 2.08 milliarder tons i 2017.

Forskerne fremhæver vigtigheden af ​​den "økologiske effekt kulstof", som tegnede sig for cirka 16% af den samlede stigning i kulstofdrænet. Dette tyder på, at økologiske effekter spiller en afgørende rolle i at bestemme fordelingen af ​​kulstoflagre i beskyttede skove. Undersøgelsen understreger, at når man estimerer kulstofdræn og udvikler kulstofrelaterede modeller, bør kulstofbindingens fordele ved de økologiske effekter af skovrejsning ikke overses.

Denne forskning giver et benchmark for evaluering af værdien af ​​nationale økologiske genopretningsprojekter i form af kulstofdrænkapacitet og vurdering af økosystemfunktioner. Det demonstrerer den betydelige indvirkning af Kinas "Great Green Wall" i ikke kun at forbedre miljøet, men også mindske kuldioxid-emissioner.

Kilde: Chinese Academy of Sciences, DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8