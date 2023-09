Kina lancerer en konkurrence om at navngive Moon Spacecraft

Kina opfordrer offentligheden til at foreslå navne til to rumfartøjer, der vil spille en afgørende rolle i nationens plan om at sende astronauter til månen inden 2030. China Manned Space Agency (CMSA) har iværksat en konkurrence, der inviterer folk til at indsende navne for en bemandet månelander og en ny generation af besætningsrumfartøjer.

CMSA har specificeret, at de valgte navne skal afspejle kerneværdier og elementer relateret til menneskelig rumflyvning, samt fremhæve Kinas ekspertise inden for intelligent fremstilling. Konkurrencen løber frem til den 30. september, og bureauet vil shortliste 10 navne efter foreløbig udvælgelse. Online-afstemning vil blive åbnet for de shortlistede navne, med den endelige udvælgelse foretaget af et review-team bestående af eksperter inden for rumfart og litteratur.

Kina har allerede gennemført et forsøg med den nye generation af besætningsrumfartøjer, som forventes at gennemgå en fuld testflyvning i 2027 ved hjælp af Long March 10-raketten. Mindre information er tilgængelig om månelanderen, men rapporter tyder på, at den vil veje cirka 57,320 pund og bestå af et landingsmodul og et fremdriftsmodul. Denne lander er designet til at transportere to astronauter til månens overflade og tilbage til månens kredsløb.

Missionen vil kræve to opsendelser af Long March 10-raketten. Detaljerede animationer udgivet af CMSA visualiserer landeren, rumfartøjet og den påtænkte progression af missionen.

Dette initiativ giver offentligheden mulighed for at deltage i nationens ambitiøse mål om måneudforskning. Det har til formål at engagere og inspirere befolkningen i Kina, fremme en følelse af national stolthed og ejerskab i rumprogrammet. Konkurrencen afspejler Kinas forpligtelse til at fremme sin tilstedeværelse inden for rumudforskning og håber at fange essensen af ​​dets resultater med de valgte navne.

kilder:

– China Manned Space Agency (CMSA)