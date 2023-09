Kinas Chang'e-6-mission for at indsamle måneprøver fra månen

Kinas rumagentur, China National Space Administration (CNSA), har annonceret, at det vil lancere sin Chang'e-6 måneprøvereturmission næste år. Denne mission har til formål at indsamle materiale fra den anden side af månen, hvilket aldrig er blevet gjort før. For at støtte missionen vil en ny måne-relæsatellit blive indsat i første halvdel af året.

Rumfartøjet, der vejer cirka 8,200 kg og består af fire dele, vil opsendes på en Long March 5-raket fra rumhavnen Wenchang. Det vil påbegynde en to-måneders rejse for at levere videnskabeligt værdifulde måneprøver tilbage til Jorden. Missionen vil bruge et servicemodul til manøvrer, en lander til at indsamle materiale fra overfladen og et opstigningskøretøj til at sende prøverne tilbage i månens kredsløb.

Landingsstedet for missionen vil være den sydlige del af Apollo-krateret i Sydpolen-Aitken-bassinet, et ældgammelt nedslagsbassin, der kan indeholde materiale, der kastes ud fra månens dybder. Landeren vil forsøge at opsamle 2,000 gram materiale gennem overfladescooping og boring. De indsamlede prøver vil blive beskyttet under en højhastigheds-atmosfærisk reentry af et reentry-modul frigivet af servicemodulet.

Hvis det lykkes, ville denne mission give forskerne mulighed for at udforske sammensætningen af ​​månens ellers utilgængelige kappe. Det kunne også forbedre vores forståelse af månens sammensætning, vulkanisme, flygtige stoffer og solsystemets historie. Derudover vil internationale nyttelast fra Frankrig, Sverige, Italien og Pakistan blive inkluderet i missionen.

Chang'e-6 er en genbrugt backup til Chang'e-5-missionen, som indsamlede prøver fra månens nærside i 2020. Den nye mission er mere kompleks, delvist på grund af kravet om, at Queqiao-2 relæsatellitten skal lette kommunikation med månens fjerne side. Satellitten vil gå ind i en fjern retrograd bane og fungere som et kommunikationsrelæ. Den første Queqiao-satellit understøttede 2019 Chang'e-4-missionen, som markerede den første bløde landing på månens fjerne side.

Prøverne indsamlet af Chang'e-6 vil i første omgang være tilgængelige for kinesiske videnskabsmænd og institutioner, med mulighed for internationale forskningsforslag i fremtiden. Denne mission tjener sammen med Chang'e-5 som en test for fremtidige bemandede månemissioner og er en del af det Kina-ledede International Lunar Research Station (ILRS) program.

Kilde: China National Space Administration (CNSA), China's Deep Space Exploration Laboratory (DSEL)