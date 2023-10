Kina planlægger at udvide sin rumstation, når ISS nærmer sig slutningen af ​​sin livscyklus

Ifølge en nylig rapport fra Reuters sigter Kina mod at udvide sin rumstation ved at øge størrelsen fra tre til seks moduler i løbet af de næste par år. Da den NASA-ledede Internationale Rumstation (ISS) nærmer sig slutningen af ​​sin livscyklus i 2030'erne, kan Kinas planer om en større rumstation potentielt give astronauter fra andre lande en ny platform til missioner nær Jorden.

Kinas nuværende rumstation hedder Tiangong, som oversættes til "Himmelske Palads" på engelsk. Den består i øjeblikket af tre moduler. Det første modul, Tiangong-1, blev lanceret i september 2011 og tjente som en eksperimentel platform for rendezvous og dockingtest med Shenzhou-rumfartøjet. Det var også vært for de bemandede missioner Shenzhou 9 og Shenzhou 10. Kina erklærede imidlertid Tiangong-1 som ude af dets kontrol i marts 2016, og den trådte igen ind i Jordens atmosfære i april 2018 og brændte op ved genindtræden.

Udvidelsen af ​​Kinas rumstation vil give en forlænget driftslevetid på mere end 15 år. Dette vil tilbyde astronauter fra forskellige lande en anden platform til at udføre nær-jorden-missioner og fremme internationalt samarbejde inden for rumudforskning. Når ISS nærmer sig slutningen af ​​sin operationelle levetid, kan udvidelsen af ​​Kinas rumstation potentielt udfylde hullet og understøtte igangværende videnskabelig forskning og teknologiske fremskridt i rummet.

Med sine ambitiøse planer for udforskning af rummet fortsætter Kina med at demonstrere sit engagement i at fremme sin tilstedeværelse i det ydre rum. Efterhånden som landet udvider sin rumstation, søger det at spille en større rolle i det internationale rumsamfund, hvilket bidrager til fremskridt i menneskelig rumudforskning som helhed.

