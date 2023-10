Forskere i Kina bygger verdens største "spøgelsespartikel"-detektor

Forskere i Kina arbejder på konstruktionen af ​​det tropiske dybhavsneutrino-teleskop, også kendt som TRIDENT eller "Ocean Bell". Denne massive detektor vil være placeret 11,500 fod under overfladen af ​​det vestlige Stillehav. Dens formål er at spore bevægelserne af spøgelsespartikler kaldet neutrinoer, når de bliver synlige i havets dybder.

Neutrinoer er subatomære partikler, der passerer gennem hver kvadratcentimeter af vores kroppe med en hastighed på 100 milliarder i sekundet. Men på grund af deres mangel på elektrisk ladning og næsten-nul masse, interagerer de meget minimalt med andet stof. Ved at bremse disse undvigende partikler kan fysikere studere deres oprindelse, såsom ældgamle stjerneeksplosioner og galaktiske kollisioner.

TRIDENT vil opdage neutrinoer ved at bruge Jorden som et skjold. Beliggende nær ækvator vil den have fordelen af ​​at modtage neutrinoer fra alle retninger med Jordens rotation, hvilket sikrer en observation over hele himlen uden blinde vinkler. Neutrinoer er rigelige i universet, kun næst efter fotoner, og produceres i forskellige fænomener, såsom atombrand, supernovaeksplosioner og kosmiske stråler.

På trods af at de er så udbredte, er neutrinoer utroligt svære at opdage, fordi de sjældent interagerer med stof. Neutrino-detektionseksperimenter har primært fokuseret på dem, der er sendt til os fra solen, men sjældnere neutrinoer produceret af kosmiske stråler, der rammer Jordens atmosfære, forbliver mystiske. Neutrinoer passerer gennem det meste stof, inklusive hele planeten, men de kan lejlighedsvis interagere med vandmolekyler. TRIDENTs detektorer, der består af mere end 24,000 optiske sensorer fordelt på 1,211 strenge forankret til havbunden, vil sidde under en betydelig mængde vand for at øge chancerne for neutrino-interaktioner.

TRIDENTs detektor vil spænde over en diameter på 2.5 miles og dække et område på 1.7 kubik miles, hvilket gør den betydeligt større og mere følsom end den nuværende største neutrinodetektor, IceCube, der er placeret i Antarktis. Forskerne planlægger at påbegynde et pilotprojekt i 2026, hvor den fulde detektor bliver operationel i 2030. TRIDENT sigter mod at skubbe grænserne for neutrinoteleskopets ydeevne og udvide vores forståelse af astrofysiske neutrinokilder.

