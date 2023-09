Den indiske rumforskningsorganisation venter på solopgang for kommunikation med Chandrayaan-3

Den indiske rumforskningsorganisation (Isro) ser ivrigt frem til solopgang over månens sydpol, da det vil give dem mulighed for at etablere kommunikation med Vikram-landeren og Pragyan-roveren på deres Chandrayaan-3-mission. Måneduoen har været i dvaletilstand i de sidste 15 dage på grund af månenatten, men med ankomsten af ​​sollys til Shiv Shakti-punktet forventes deres operationelle forhold at blive bedre.

Isro-embedsmænd har udtalt, at de håber på at genetablere kommunikationen med landeren og roveren, nu hvor solopgangen har fundet sted på landingsstedet. Dette er et afgørende øjeblik for missionen, da varmen fra solen er nødvendig for at både landeren og roveren kan fungere.

Chandrayaan-3-missionen blev lanceret den 14. juli 2023 og har allerede opnået betydelige milepæle. Det gjorde Indien til det fjerde land, der med succes landede på månen og det første, der gjorde det nær månens sydpol. Det primære formål med missionen er at udforske denne videnskabeligt spændende region, som menes at indeholde betydelige mængder frosset vand.

Vikram-landeren og Pragyan-roveren har udført forskellige eksperimenter siden deres landing den 23. august. De har målt elektrontætheder i Månens ionosfære og taget temperaturaflæsninger af månens overflade. Roveren tog endda det første billede af landeren på månens overflade.

Månenatten stoppede imidlertid driften, da køretøjernes batterier, som er solcelledrevne, ikke var stærke nok til at holde deres systemer kørende uden sollys. Isro håber på, at med solopgangens begyndelse kan missionen genoptage sin banebrydende udforskning, hvis elektronikken har overlevet den kolde nat.

Hvis Isro med succes genetablerer kommunikationen med Vikram og Pragyan, vil det være en bemærkelsesværdig præstation, der viser deres modstandsdygtighed og teknologiske dygtighed inden for rumudforskning. Solopgangen ved Shiv Shakti-punktet har potentialet til at markere begyndelsen på et nyt kapitel i måneudforskning.

kilder:

India Today