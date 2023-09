Chandrayaan-3: Forventninger og potentielle fund fra Vikram Lander og Pragyan Rover

Mens den indiske rumforskningsorganisation (ISRO) afventer opvågningen af ​​Chandrayaan-3's Vikram-lander og Pragyan-rover, er der vigtige takeaways, der forventes, når de begynder at undersøge de indsamlede data. Disse fund har potentiale til at give værdifuld viden om månens jord, hvilket kan gavne fremtidige missioner til Månen, herunder dem, der involverer menneskelig udforskning.

Vikram-landeren og Pragyan-roveren blev sat i dvaletilstand af ISRO og forventes at vågne op den 22. september. Formand for ISRO, S Somnath, nævnte, at endelige vurderinger af systemernes adfærd kun kan foretages, når de vågner. Selvom en betydelig mængde data er blevet indsamlet, kan analysen og fortolkningen af ​​resultaterne tage flere måneder eller endda et par år.

Anil Bharadwaj, direktør for Physical Research Laboratory (PRL), udtalte, at fokus i øjeblikket er på at studere forskellige parametre, såsom overfladeegenskaber, temperatur, grundstofsammensætning, seismisk aktivitet og muldjordsforhold. De observationer, som instrumenterne foretager, har potentiale til at give ny indsigt i månens overjord. Roverens bevægelsesbaner, som er synlige på billederne taget af instrumenterne, indikerer løs jord med riller omkring en centimeter dybe, og landerbenene synker ned i overfladen. Efterhånden som missionen skrider dybere ned i månejorden, forventes den at blive mere kompakt.

Chandrayaan-3, ISROs tredje månemission, blev opsendt den 14. juli fra Satish Dhawan Space Center i Sriharikota. Missionen har til formål at udvikle og demonstrere nye teknologier, der er nødvendige for interplanetariske missioner. Det indfødte Lander-modul (LM), Propulsion-modul (PM) og Rover er udstyret med avancerede instrumenter til at indsamle data om Månens overflade og miljø.

Samlet set har de data, der er indsamlet af Vikram og Pragyan, potentialet til at bidrage til videnskabelige fremskridt og åbne døre for yderligere udforskning, ikke kun af Månen, men også for fremtidige menneskelige rummissioner.

