Nye beviser udfordrer traditionelle jæger-samler kønsroller

Nyere forskning udført af antropologiprofessor Sarah Lacy fra University of Delaware udfordrer den langvarige tro på, at mænd var jægere og kvinder var samlere i forhistorisk tid. Lacy og hendes kollega Cara Ocobock fra University of Notre Dame gennemgik arkæologiske beviser og litteratur fra den palæolitiske æra og fandt kun lidt støtte for ideen om, at roller blev tildelt specifikt til hvert køn. De opdagede også, at kvinder var fysisk i stand til at jage, og at der var eksempler på ligestilling for begge køn i gamle redskaber, kost, kunst, begravelser og anatomi.

Lacy og Ocobocks forskning er direkte i modstrid med teorien om "Man the Hunter", som først blev populariseret i 1968 af antropologerne Richard B. Lee og Irven DeVore. Teorien antyder, at jagt spillede en afgørende rolle i menneskets evolution, og at alle jægere var mænd. Lacy tilskriver den brede accept af denne teori til kønsbias og håber, at hendes resultater vil blive standardtilgangen til fremtidig forskning.

Forskerholdet undersøgte også de anatomiske og fysiologiske forskelle mellem mænd og kvinder for at afgøre, om disse faktorer forhindrede kvinder i at jage. De fandt ud af, at mens mænd havde en fordel i aktiviteter, der kræver hurtighed og kraft, havde kvinder en fordel i aktiviteter, der kræver udholdenhed. Begge sæt aktiviteter var afgørende for jagt i oldtiden. Holdet fremhævede også østrogens rolle, som er mere fremtrædende hos kvinder, for at give denne fordel.

Denne nye forskning udfordrer langvarige overbevisninger om kønsroller i forhistoriske samfund og understreger behovet for yderligere udforskning af de tidlige menneskers liv, især kvinder. Lacy mener, at ideen om fleksibilitet og delt arbejdskraft i små samfund bør være standardantagelsen, når man studerer forhistoriske samfund.

kilder:

– Scientific American

– Amerikansk antropolog

– University of Delaware

– Universitetet i Notre Dame

– "Man the Hunter" af Richard B. Lee og Irven DeVore