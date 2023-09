Fysikere indsnævrer søgningen efter magnetiske monopoler ved hjælp af store Hadron Collider-data

Fysikere har længe haft mistanke om eksistensen af ​​magnetiske monopoler - partikler, der har enten en nord- eller sydpol uden deres modstykke. Mens disse undvigende monopoler endnu ikke er fundet, har nye data fra Large Hadron Collider (LHC) gjort det muligt for forskere at indsnævre det mulige energirum, hvor magnetiske monopoler kan opholde sig.

Begrebet magnetiske monopoler blev oprindeligt foreslået af fysikeren Paul Dirac. Han foreslog, at tilstedeværelsen af ​​magnetiske monopoler ville være i overensstemmelse med kvantemekanikken og kunne forklare visse uforklarlige ladningstræk. Ifølge Diracs teori er den mindst mulige magnetiske ladning for en enkelt monopol 68.5 gange ladningen på en elektron, hvor større monopoler er multipla af det.

I 1970'erne tog jagten på magnetiske monopoler fart, da det blev en nøgletest for teorier, der havde til formål at forene generel relativitetsteori og kvantemekanik. Mens rapporter om opdagelsen af ​​magnetiske monopoler lejlighedsvis er dukket op, er de ofte blevet trukket tilbage eller tilfælde af fejlrapportering.

ATLAS-samarbejdet ved CERN, ved hjælp af data fra LHC, har identificeret to mulige mekanismer, hvorved højenergikollisioner mellem protoner kunne skabe magnetiske monopoler med masser op til 4 TeV. Begge mekanismer involverer frigivelse af virtuelle fotoner af protonerne. I det ene scenarie skaber en virtuel foton en magnetisk monopol alene, og i det andet interagerer to fotoner for at skabe en monopol. Hver af disse scenarier ville genoprette den ødelagte elektrisk-magnetiske dobbeltsymmetri i Maxwells ligninger.

ATLAS søger efter bevis for magnetiske monopoler ved at lede efter ladningsaflejringer på deres detektor. Da en monopol ville bære en ladning, der er meget større end en elektrons, bør dens aflejringer skille sig ud fra andre subatomære partikler.

Selvom ATLAS endnu ikke har fundet direkte beviser for magnetiske monopoler, har deres analyse af LHC-data fra 2015-2018 givet dem mulighed for at indsnævre de mulige masser og produktionshastighed for de mindste monopoler med en faktor på tre.

Selvom det kan virke som en endeløs søgen, tror fysiksamfundet på vigtigheden af ​​at finde magnetiske monopoler. Ikke alene ville deres opdagelse validere teorier, der forudsiger deres eksistens, men masserne af disse monopoler kunne også skelne mellem konkurrerende teorier.

Forskningspapiret, der diskuterer disse resultater, er blevet indsendt til Journal of High Energy Physics og er tilgængeligt som et fortryk på ArXiv.org.

